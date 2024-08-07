У замглавы ГУ МЧС Кубани потребовали конфисковать активы на ₽400 млн

Симоненко был задержан на своем рабочем месте 1 августа. По данным ТАСС, против него возбудили уголовное дело. Теперь прокуратура потребовала обратить в доход государства активы чиновника и его семьи на сумму почти в 400 млн руб.

Сергей Симоненко (Фото: МЧС России)

Генеральная прокуратура требует конфисковать у заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и членов его семьи порядка 120 млн руб., находящихся на счетах спасателя и его родных, а также недвижимость и автомобили на общую сумму в 276,3 млн руб. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество, которое Симоненко его жена и дети приобрели на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей, что в несколько раз превышает официальные семейные доходы.

Икс Генпрокуратуры высокопоставленному спасателю и членам его семьи, как сообщили источники в надзорном ведомстве, был подан по результатам проверки, проведенной прокуратурой в рамках антикоррупционного законодательства. В ходе проверки было установлено, что Симоненко в период с 2005 года по декабрь 2023 года получил доход в размере 25 млн руб., его супруга Светлана — 44 млн руб., сын Андрей — 15 млн руб., невестка Надежда Симоненко в период с 2012 по 2023 год включительно — 1,5 млн руб., дочь Алена в 2005−2023 годах получила 3,6 млн руб., ее супруг Сергей Лычагин с 2014 года по конец 2023-го — 8 млн руб. Общая сумма на семью составила чуть больше 97 млн руб. При этом в надзорном ведомстве не учитывали доходы сына спасателя от предпринимательской деятельности, а также поступления от продажи семьей имущества, в том числе многочисленных транспортных средств.

Как отмечает «Коммерсантъ», в иске также сказано, что до прихода на службу в МЧС у Сергея Симоненко и его родных серьезных активов не было. В ходе проверки, однако, прокуратура выявила серьезное несоответствие доходов сотрудника МЧС и его близких родственников и приобретенного ими имущества. В частности, установлено, что сам спасатель приобрел 53 объекта недвижимости, 28 премиальных автомобилей — общей стоимостью не менее 276,3 млн руб. (часть отчуждена путем заключения возмездных сделок, средства обращены офицером в свою пользу и близких ему лиц). «С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода имущество приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали его родственники», — говорится в иске.

В дальнейшем, как выяснили в прокуратуре, купленные Симоненко на неподтвержденные доходы и оформленные на родственников объекты недвижимости сдавались в аренду, а полученные за нее деньги шли на приобретение новой недвижимости и транспортных средств. Истец также отметил, что доходы детей полковника, полученные с использованием имущества, купленного на неподтвержденные доходы, не могут быть отнесены к законным источникам получения средств.

Силовики задержали Симоненко 1 августа, когда он был на рабочем месте. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат СК. Собеседники агентства не объяснили, с чем это связано, но рассказали, что ранее чиновника проверяли на причастность к коррупции, покушению на убийство и поджогам.

Источник агентства в окружении Симоненко сообщил, что он претендовал на пост главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Эта должность оставалась вакантной с сентября 2023 года, когда по делу о коррупции задержали генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина (сейчас он находится под домашним арестом). Однако в середине июля прокуратура потребовала от МЧС уволить Симоненко по отрицательным мотивам.