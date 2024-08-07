Гражданка России и США Карелина признала вину в переводе денег ВСУ
Гражданка России и США Ксения Карелина, проходящая по делу о госизмене за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), признала свою вину. Об этом РБК сообщил адвокат Карелиной Михаил Мушаилов.
Дело рассматривалось в Свердловском областном суде в закрытом режиме. В суд в качестве слушателя пришел генконсул США Стюарт Уилсон, передает «РИА Новости». Гособвинитель сказал журналистам, что сможет озвучить позицию только после приговора.
Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Его и еще 12 заключенных в России обменяли 1 августа.
О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной (Ксения Хавана) стало известно в феврале. В ФСБ тогда заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. По данным спецслужбы, с февраля 2022 года женщина «инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».
Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК (государственная измена). Карелиной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram