Гражданка России и США Карелина признала вину в переводе денег ВСУ

По версии ФСБ, с 2022 года жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина собирала деньги для украинской организации, которая закупала снаряжение для ВСУ

Ксения Карелина (Фото: пресс-служба Свердловского областного суда)

Гражданка России и США Ксения Карелина, проходящая по делу о госизмене за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), признала свою вину. Об этом РБК сообщил адвокат Карелиной Михаил Мушаилов.

Дело рассматривалось в Свердловском областном суде в закрытом режиме. В суд в качестве слушателя пришел генконсул США Стюарт Уилсон, передает «РИА Новости». Гособвинитель сказал журналистам, что сможет озвучить позицию только после приговора.

Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Его и еще 12 заключенных в России обменяли 1 августа.

О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной (Ксения Хавана) стало известно в феврале. В ФСБ тогда заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. По данным спецслужбы, с февраля 2022 года женщина «инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».

Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК (государственная измена). Карелиной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.