Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животных

Был отменен только один пункт республиканского закона. Умерщвление бездомных животных в Бурятии все еще разрешено, если те проявляют агрессивность, нападают на человека или являются носителями заразной болезни

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Верховный Суд Бурятии признал недействительным один из пунктов регионального закона «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Бурятия», который предусматривал умерщвление животных, если они не нашли новых хозяев «в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания», следует из сообщения на сайте суда.

«В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения», — уточнили в суде. Из этого следует, что умерщвление бездомных животных в регионе все еще разрешено, если те проявляют агрессивность, нападают на человека или являются переносчиками заразной болезни

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей. Согласно поправкам к федеральным законам, губернаторы и законодательные собрания могут устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными. Меры были приняты на фоне случаев нападения стай собак на людей, в том числе со смертельными исходами.

Спустя несколько месяцев после этого, в ноябре 2023 года, Народный хурал (парламент) Бурятии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию страдающих от неизлечимых болезней и «социально опасных» животных, а также тех, кто содержится в государственных приютах более 30 дней (за девять месяцев 2023 года в республике было зафиксировано 2170 обращений от людей, которых покусали собаки).

Обсуждение положений федерального закона, а также принятие региональных актов вызвало широкую критику со стороны общественности и зоозащитников. В Бурятии группа граждан, а также благотворительная организация помощи животным обратились в Верховный суд региона и потребовали признать недействующими положения регионального закона. Тот, в свою очередь, обратился в Конституционный суд.

Конституционный суд 18 июля постановил, что нормы федерального закона, разрешающие регионам самим устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, не противоречат Конституции. Однако, как подчеркнули в суде, эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой, допустимой при ряде условий: