Для экс-кандидата в губернаторы Приморья попросили 7 лет колонии

Бывшего кандидата на пост главы Приморья Андрея Ищенко обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что принадлежащая ему компания не достроила дом и обманула дольщиков

Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В Приморье обвинение предложило отправить гендиректора компании «Аврора-Строй» и бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко в колонию на семь лет по делу о мошенничестве при долевом строительстве. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья. Обвинение предложило также назначить ему штраф в размере 500 тыс. руб.

«Суд удалился в совещательную комнату. В понедельник, 14 августа, оглашение приговора», — заявили в пресс-службе.

Следствие считает, что компания Ищенко — ООО «СК СЗ «Аврора-Строй» — с декабря 2016 по июнь 2021 года заключала договоры участия в долевом строительстве ЖК «Сафонов» во Владивостоке, однако свои обязательства не выполнила, похитив средства на общую сумму 380 млн руб. От ее действий пострадали 179 человек.

Дом не был достроен, но работы на площадке возобновились, достраивает дом СК «Регион», занимающаяся ремонтом офисов и коммерческих площадей. Компания была единственным участником аукциона по достройке проблемного объекта. Ввод последнего в эксплуатацию запланировал на конец года. В минувшем мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Прокурорская проверка установила, что компания бывшего кандидата в губернаторы в том же доме продала двум гражданам нежилые помещения под видом квартир. Ищенко предъявили обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Таким образом, следствие посчитало, что компания Ищенко дважды обманула дольщиков — сначала продала нежилые помещения под видом квартир, а потом не достроила дом.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его кандидатом от партии, поэтому повторно он баллотировался как самовыдвиженец, но пройти во второй тур выборов не смог. Губернатором региона в итоге стал Олег Кожемяко.

Сам Ищенко признал вину в злоупотреблении полномочиями, сообщал «РБК Приморье» со ссылкой на данные объединенной пресс-службе судебной системы края. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах со ссылкой на материалы дела сообщал в начале июля, что Ищенко признал свою вину и по первому делу, однако в конце того же месяца изменил свою позицию и отказался признавать вину в деле о мошенничестве.