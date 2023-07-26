Парламент Приморья лишил мандата депутата, который год не ходил на работу

Дмитрий Назарец (Фото: из личного архива)

Депутата Законодательного собрания Приморского края Дмитрия Назарца лишили мандата из-за того, что он год пропускал заседания своего комитета без уважительных причин. Об этом говорится в протоколе заседания на сайте регионального парламента.

Председатель комитета по регламенту Всеволод Романов заявил, что депутат Назарец «с июля 2022 года и по настоящее время находится за пределами Российской Федерации», в связи с чем его не бывает на заседаниях заксобрания, а также комитета по продовольственной политике. Как уточняет PrimaMedia, Назарец отправлял в парламент справки из заграничных медицинских учреждений, и до конца 2022 года коллеги принимали их в качестве уважительной причины его отсутствия. В частности, экс-депутат слал справки из Таиланда и Южной Кореи.

Члены фракции «Единая Россия» проголосовали за лишение Назарца депутатских полномочий, подчеркнув, что он уже много лет не является членом партии, «а после лишения мандата не будет иметь отношения и к ее фракции».

О том, что Назарца хотят лишить мандата, сообщал «РБК Приморье» председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко 4 июля. Он также подчеркнул, что Назарец пропустил на тот момент уже 11 заседаний комитета.