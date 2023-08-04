Прокуратура: в Приморском крае мост обрушился, когда по нему ехал автомобиль

В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль

Автомобильный мост обрушился в районе села Иннокентьевка Приморского края, пока по нему ехала машина, сообщила прокуратура региона.

Мост 1962 года постройки обрушился на 6 км автодороги, ведущей к Иннокентьевке. В момент обрушения по мосту ехала машина Nissan Note, в салоне помимо водителя находился один пассажир. Автомобиль при обрушении моста упал в разлом.

Состояние пассажира и водителя в ведомстве не уточнили. Движение машин по этому участку дороги прекратилось. Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский.

Правительство Приморского края в своем телеграм-канале сообщило, что подъезды к мосту в районе Иннокентьевки размыло из-за сильных дождей. «В результате произошел съезд в промыв автомобиля Ниссан Нот, в котором находилось два человека. Пострадавших и погибших нет», — заявили в региональной администрации.

Власти решают вопрос по оборудованию объезда. На место происшествия приехал глава городского округа Константин Банцеев.

Накануне приморское управление МЧС предупреждало, что в ночь на 4 августа в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, в отдельных районах они будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с. На большинстве рек края также прогнозировалось формирование паводков и подъем уровня воды.