branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
На севере Приморья сильный дождь размыл дороги к 10 населенным пунктам Общество, 04:32
На главу фармдистрибутора «Профитмед» завели дело по иску Сбербанка Общество, 04:32
Четыре военнослужащих погибли в Сирии после авиаударов Израиля Политика, 04:05
Военные Израиля застрелили трех палестинцев в Дженине на Западном берегу Политика, 03:37
Ученые из США побили свой рекорд по выходу энергии в термоядерном синтезе Технологии и медиа, 03:29
В Москве задержали подозреваемого в ДТП, в котором погиб ребенок Общество, 03:02
Цукерберг предложил 26 августа для поединка с Маском Общество, 02:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Ъ» узнал о требовании изъять в пользу государства акции завода метанола Бизнес, 02:41
Мятежники в Нигере закрыли небо страны из-за угрозы интервенции Политика, 02:19
Италия разрешила переоборудовать арестованную суперяхту «Шехерезада» Политика, 02:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо Политика, 01:42
FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го Бизнес, 01:35
Рогов сообщил о шести раненых в Днепрорудном после обстрела Политика, 01:10
Общество ,  
0 

На главу фармдистрибутора «Профитмед» завели дело по иску Сбербанка

На гендиректора банкротящегося фармдистрибутора «Профитмед» завели дело по иску Сбербанка
Возглавляющий компанию Дмитрий Свирин стал фигурантом дела о мошенничестве по иску Сбербанка. По данным СПАРК, всего против «Профитмеда» заведено более сотни дел, общий долг — почти 2 млрд руб., ее требуют признать банкротом
Фото: РБК
Фото: РБК

В отношении главы и соучредителя фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК), следует из карточки дела на сайте Тверского суда Москвы.

По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но в итоге суд назначил Свирину запрет определенных действий, пишут «Ведомости».

По данным источника издания, близкого к бизнесмену, дело завели по заявлению Сбербанка. Размер ущерба и долга перед ним неизвестны.

Как пишет Vademecum, иск к Свирину и «Профитмед» Сбербанк подал в январе этого года. Это также следует из картотеки Преображенского суда Москвы. Компания и ее соучредитель также проходят ответчиками по иску от СМП Банка, две организации — фирма «Эклиф» и Аресбанк (требует от компании возврата долга почти на 575 млн руб.) — подали заявления о банкротстве фармдистрибьютора. По данным «Ведомостей», эту меру также поддерживают Сбербанк, банки «Союз» и «Зенит».

По иску Сбербанка, указывает Vademecum, в качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество Свирина и «Профитмед»: это лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование компании, находящееся в залоге банка, квартиры и земельные участки Свирина. Ему также запретили распоряжаться имеющимися у него долями в различных компаниях.

По данным СПАРК, количество судебных исков против «Профитмеда» в 2022-23 резко выросло: если в 2021 дел было четыре, то спустя год — 38, а в текущем году их вообще 118, сумма задолженностей — почти 2 млрд руб. Свирин возглавляет компанию с января 2022 года, до этого он был совладельцем и контролировал 46,5% акций.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мошенничество кредиты фармацевтика банкротства
Материалы по теме
Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом
Финансы
«Траст» пригрозил банкротством компании Рустама Тарико «Русский стандарт»
Финансы
Кредиторы Podium Market обсудят вопрос о банкротстве «Стокманна»
Бизнес