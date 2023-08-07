На главу фармдистрибутора «Профитмед» завели дело по иску Сбербанка

Возглавляющий компанию Дмитрий Свирин стал фигурантом дела о мошенничестве по иску Сбербанка. По данным СПАРК, всего против «Профитмеда» заведено более сотни дел, общий долг — почти 2 млрд руб., ее требуют признать банкротом

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В отношении главы и соучредителя фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК), следует из карточки дела на сайте Тверского суда Москвы.

По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но в итоге суд назначил Свирину запрет определенных действий, пишут «Ведомости».

По данным источника издания, близкого к бизнесмену, дело завели по заявлению Сбербанка. Размер ущерба и долга перед ним неизвестны.

Как пишет Vademecum, иск к Свирину и «Профитмед» Сбербанк подал в январе этого года. Это также следует из картотеки Преображенского суда Москвы. Компания и ее соучредитель также проходят ответчиками по иску от СМП Банка, две организации — фирма «Эклиф» и Аресбанк (требует от компании возврата долга почти на 575 млн руб.) — подали заявления о банкротстве фармдистрибьютора. По данным «Ведомостей», эту меру также поддерживают Сбербанк, банки «Союз» и «Зенит».

По иску Сбербанка, указывает Vademecum, в качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество Свирина и «Профитмед»: это лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование компании, находящееся в залоге банка, квартиры и земельные участки Свирина. Ему также запретили распоряжаться имеющимися у него долями в различных компаниях.

По данным СПАРК, количество судебных исков против «Профитмеда» в 2022-23 резко выросло: если в 2021 дел было четыре, то спустя год — 38, а в текущем году их вообще 118, сумма задолженностей — почти 2 млрд руб. Свирин возглавляет компанию с января 2022 года, до этого он был совладельцем и контролировал 46,5% акций.