Прокуратура: на юго-востоке Москвы обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих

В Москве обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих

Всего в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы погибли трое рабочих. Спасатели извлекли их тела на поверхность

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На юго-востоке Москвы спасатели обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

«Тела еще двоих рабочих также обнаружены», — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, тела трех рабочих извлечены на поверхность.

Специалисты «АкваТрейд» проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по адресу Краснодарская улица, дом 72к2. Однако из-за сверхинтенсивных осадков в коллекторе произошло резкое повышение уровня воды.

Пяти рабочим удалось выбраться из коллектора самостоятельно. Еще пятерых спасателям удалось поднять на поверхность — им оказали медицинскую помощь.

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