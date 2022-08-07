В Москве обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих
На юго-востоке Москвы спасатели обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.
«Тела еще двоих рабочих также обнаружены», — говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, тела трех рабочих извлечены на поверхность.
Специалисты «АкваТрейд» проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по адресу Краснодарская улица, дом 72к2. Однако из-за сверхинтенсивных осадков в коллекторе произошло резкое повышение уровня воды.
Пяти рабочим удалось выбраться из коллектора самостоятельно. Еще пятерых спасателям удалось поднять на поверхность — им оказали медицинскую помощь.
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