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В коллекторе Москвы нашли тело одного из заблокированных рабочих
В Москве в районе ул. Марьинский Парк спасатели нашли тело одного из рабочих, которые оказались заблокированными в результате сброса воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ранее рассказали РБК, что спасатели достали из канализационного колодца пять человек.
В комплексе городского хозяйства Москвы утверждали, что пять человек поднялись самостоятельно, пятерых вытащили спасатели, ведутся поиски еще трех рабочих.