Ростовский СК возбудил дело после гибели рабочих при очистке сточных вод

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Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Ростовской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным ведомства, рабочие МУП «Управление «Водоканал» погибли в результате отравления. Тела погибших извлекают на поверхность, их количество уточняется.

Днем 21 мая при очистке сточных вод в колодце в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли 10 рабочих. Еще восемь человек пострадали. Директор местного «Водоканала» Евгений Плетменцев предположил, что причиной мог стать выброс метана. «Авария на станции перекачки и выброс метана», — сказал он.