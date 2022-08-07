В Иране объяснили запрет, введенный после рекламы женщины с мороженным

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Запрет на «инструментальное использование» женщин в рекламе, введенный после выхода ролика с рекламой мороженного Magnum, не означает полный запрет на присутствие женщин в рекламе, а лишь ограничивает их использование «для продвижения товаров». Об этом сообщили в иранском министерстве культуры.

Ранее правовой отдел минкульта обвинил компанию Domino, производящую мороженное Magnum в Иране, в нарушении закона «против скромности» из-за рекламного ролика, в котором женщина ела мороженное. Компании было сделано устное предупреждение и от нее потребовали исключить появление подобной рекламы в будущем. Спустя несколько дней минкульт страны ввел запрет на «инструментальное использование» женщин в рекламе.

По данным министерства, закон не означает полный запрет на присутствие женщин в рекламе, а должен ограничить их использование для продвижения брендов и товаров. Как конкретно будет работать новый закон, в минкульте не объяснили.

В то же время иранская газета Khabar отмечает, что закон в разных его вариациях существует в стране уже много лет, однако фактически не исполняется. «Например, один из законов, который уже много лет действует в Иране, — это запрет на рекламу в сфере лечения и медицины. Хотя в интернете и на других площадках есть реклама товаров для здоровья», — указало издание.

В 1979 году в Иране произошла революция, которая положила конец «вестернизации» общества, продолжавшегося с 1950-х, и привела к установлению теократического государственного строя. Тогда же в Иране была принята новая Конституция, которая закрепила ведущую роль ислама шиитского толка в общественно-политической жизни страны. Высшим руководителем Ирана (рахбаром) стал религиозный лидер — аятолла. Ему подчинены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти, вооруженные силы и государственное телевидение. В стране появилась цензура, а также религиозные наблюдатели в сфере культуры.