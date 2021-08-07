Стивен Кинг сообщил о планах написать книгу о пандемии COVID-19

По словам Кинга, он планирует взять за основу романа события 2020 года. Как отметил писатель, пандемия уже повлияла на содержание его нового детектива, который вышел на этой неделе

Стивен Кинг (Фото: Francois Mori / AP)

Американский писатель Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу. Об этом писатель сообщил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.

По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год, рассказал Кинг. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

Пандемия коронавируса повлияла также повлияла на работу другого американского писателя — Джорджа Мартина. В январе прошлого года он говорил, что принудительная изоляция помогла ему ускорить процесс создания «Ветров зимы». Это будет шестая и предпоследняя часть саги «Песнь льда и огня», по которой снят сериал «Игра престолов».