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Пандемия коронавируса ,  
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Стивен Кинг сообщил о планах написать книгу о пандемии COVID-19

По словам Кинга, он планирует взять за основу романа события 2020 года. Как отметил писатель, пандемия уже повлияла на содержание его нового детектива, который вышел на этой неделе
Стивен Кинг
Стивен Кинг (Фото: Francois Mori / AP)

Американский писатель Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу. Об этом писатель сообщил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.

По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год, рассказал Кинг. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пандемия коронавируса повлияла также повлияла на работу другого американского писателя — Джорджа Мартина. В январе прошлого года он говорил, что принудительная изоляция помогла ему ускорить процесс создания «Ветров зимы». Это будет шестая и предпоследняя часть саги «Песнь льда и огня», по которой снят сериал «Игра престолов».

Кроме того, пандемия вдохновила и других деятелей искусства. В частности, американский рок-вокалист Игги Поп записал песню Dirty Little Virus, а кинорежиссер Стивен Содерберг сообщил о планах снять сиквел «Заражения». На фоне пандемии весной прошлого года этот фильм о катастрофе, разразившейся из-за опасного вируса, стал одной из самых обсуждаемых картин. 

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Стивен Кинг книга пандемия коронавирус писатель
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