Суперраспространитель в России. Самое актуальное о пандемии на 7 августа

Половина американцев полностью привиты, Попова назвала срок, за который в России могут справиться с волной COVID-19, смертность среди заболевших россиян в июне достигла пика с января. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 320 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,4 млн. Выздоровели 5,7 млн человек (19,4 тыс. за сутки), умерли более 164 тыс. (плюс 793 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73% до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

В России зафиксировали случай, когда один инфицированный коронавирусом заразил еще 1,5 тыс. человек, рассказали в центре «Вектор». В каком регионе выявили суперраспространителя, не уточняется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок, за который в России могут справиться с волной COVID-19. По ее словам, Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, тогда как ранее поднимающуюся волну удавалось сбить за 2,5 месяца.

Смертность среди заболевших COVID-19 в июне достигла пика с января, сообщил Росстат. В июне этого года в России умерли 27 118 человек, у которых на момент смерти был коронавирус, — почти на 43% больше, чем месяцем ранее (около 19 тыс., по уточненным данным). Это самый большой показатель за месяц с января этого года, когда скончались почти 37,9 тыс. человек с коронавирусом.

Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на обвинения России в попытке «опорочить» вакцины Запада. В ответ на просьбу прокомментировать «появляющиеся в отдельных американских СМИ публикации о якобы попытках России «убедить» американцев не вакцинироваться от коронавируса», Антонов заявил, что «подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью». Россия всегда выступала за налаживание сотрудничества с другими странами в борьбе с коронавирусом, отметил он.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 201,8 млн человек, более 4,2 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,8 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн), на четвертом — Франция (6,3 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Половина американцев полностью привились от COVID-19, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Согласно опубликованной информации, первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256.

Власти Бразилии отказались включить российскую вакцину «Спутник V» в национальный план по иммунизации, заявив, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз российского препарата.

Спецслужбы США получили доступ к базе данных о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, сообщили источники CNN. Теперь главная трудность — расшифровать эти данные, поскольку сделать это могут только ученые, владеющие специальностью и китайским языком.