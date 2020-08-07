Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

В 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 147,99 млн руб., что на 140 млн руб. больше, чем годом ранее

Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

За 2019 год глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 147,99 млн руб., следует из информации, размещенной на сайте главы и правительства региона. За предыдущий год общий заработок Кадырова, согласно его декларации, составил лишь 7,58 млн руб., таким образом, его доходы за год выросли более чем в 19,5 раз, или более чем на 140 млн руб.

Доходы супруги руководителя Чеченской республики также выросли — с 60 тыс. руб. в 2018 году до 2,45 млн руб. в 2019-м.

Как и годом ранее, ни у самого Кадырова, ни у его жены нет автомобилей и других транспортных средств. При этом в собственности у главы Чечни появился новый земельный участок площадью более 28,3 тыс. кв. м. Кроме того, он как и прежде владеет участком в 3668 кв. м и домом площадью 2344 кв. м, а его супруга — квартирой в 209,8 кв. м. В пользовании у них и детей есть также жилой дом площадью 300 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

РБК направил запрос в пресс-службу главы Чечни.