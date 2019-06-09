Администрация Чечни опубликовала декларацию о доходах Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заработал в 2018 году 7,58 млн руб, следует из декларации о его доходах, опубликованной на сайте администрации региона.

Кроме того, Кадырову принадлежит земельный участок в 3668 кв. м в России, а также дом площадью 2344,3 кв. м. Совместно глава Чечни, его жена и 11 их детей владеют домом в 300 кв. м.

Доход жены Кадырова, согласно декларации, составил 60 тыс. руб. Ей также принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м. Для всех приобретений семьи Кадыровых поле об источниках доходов, за счет которых куплено имущество, осталось незаполненным.

В декларации также указано, что один из несовершеннолетних детей Кадырова за год заработал 210,8 тыс. руб.

В мае пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подтвердил, что третий сын Кадырова 11-летний Адам Кадыров снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Сериал рассказывает про мусульманских тюрок-огузов в XIII веке. В центре сюжета — история Эртугрул-бея, отца Османа I, основателя Османской империи.

