Администрация Чечни опубликовала декларацию о доходах Кадырова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,50 64,45 EUR Нал. 74,04 73,01 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 914,10 -12,30 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
NYT узнала об угрозах Китая IT-компаниям за соблюдение санкций США Бизнес, 14:36 На съезде партии Зеленского в Киеве представили 100 кандидатов в Раду Политика, 14:28 Администрация Чечни опубликовала декларацию о доходах Кадырова Общество, 14:25 В Москве загорелась кровля двухэтажного дома на площади 250 кв. м Общество, 14:10 Армия Израиля заявила о поджоге пассажирами прибывшего в страну судна Общество, 14:07 Пропустивший 9 голов вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов Спорт, 14:07 Порошенко назвал разрыв с Россией целью своей партии на выборах в Раду Политика, 14:03 Дело вкуса: как инновации меняют любимый напиток миллионов Экономика инноваций, 13:44  «Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном Общество, 13:30 Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея Общество, 13:22 Опубликовано видео с места столкновения автобусов в Сочи Общество, 13:09 С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек Общество, 13:06 «Белнефтехим» сообщил о возвращении в Россию 450 тыс. т грязной нефти Политика, 12:46 СМИ анонсировали переход Дзагоева из ЦСКА в мексиканский клуб Спорт, 12:24
Общество ,  
0 
Администрация Чечни опубликовала декларацию о доходах Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заработал в 2018 году 7,58 млн руб, следует из декларации о его доходах, опубликованной на сайте администрации региона.

Кроме того, Кадырову принадлежит земельный участок в 3668 кв. м в России, а также дом площадью 2344,3 кв. м. Совместно глава Чечни, его жена и 11 их детей владеют домом в 300 кв. м.

Доход жены Кадырова, согласно декларации, составил 60 тыс. руб. Ей также принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м. Для всех приобретений семьи Кадыровых поле об источниках доходов, за счет которых куплено имущество, осталось незаполненным.

В декларации также указано, что один из несовершеннолетних детей Кадырова за год заработал 210,8 тыс. руб.

В мае пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подтвердил, что третий сын Кадырова 11-летний Адам Кадыров снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Сериал рассказывает про мусульманских тюрок-огузов в XIII веке. В центре сюжета — история Эртугрул-бея, отца Османа I, основателя Османской империи.
 

Теги: Рамзан Кадыров, декларация доходов
Материалы по теме
Кадыров назвал себя слугой народа и опроверг переход в правительство
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter