Правительство отказалось запретить ремонт машин подержанными запчастями

Из-за критики со стороны экспертов власти решили отказаться от идеи запретить ставить на машины некоторые подержанные запчасти. Специалисты указывали, что из-за такого запрета автосервисы могут «уйти в гаражи»

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В России не будут запрещать ставить на машины бывшие в употреблении запчасти. От этой идеи было решено отказаться после ее обсуждения, сообщили РБК в Минпромторге.

Предложение запретить ставить на автомобили подобные запчасти входило в проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Эта поправка были сформулирована на основе правил ООН № 133, устанавливающих требования о невозможности повторного использования некоторых компонентов в новых автомобилях.

«Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате Российской Федерации, Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств. Таким образом, возможность установки гражданами на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ будет сохранена», — сообщили в ведомстве. В министерстве отметили, что проект изменений в техническом регламенте пока еще находится на обсуждении в странах ЕАЭС и по его итогам может быть скорректирован.

В конце июля «Коммерсантъ» сообщил, что в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств планируют внести поправки, согласно которым на автомобили запретят устанавливать бывшие в употреблении подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и фильтры сажи, а также глушители. Проект изменений был разработан во ФГУП «НАМИ».

«Эти компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены при ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно», — объяснил инициативу заместитель гендиректора по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев.