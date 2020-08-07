Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии

Как врачи добивались снятия ограничений
В феврале 160 специалистов онкологов и гематологов в коллективном письме указали на побочные эффекты и нежелательные реакции, которые возникают у детей при использовании в терапии дженериков. Врачи попросили разрешить закупать лекарства для детей по гематологическому и онкопрофилю по торговому наименованию вместо закупок по международному непатентованному наименованию (МНН).
По итогам совещания у премьера Михаила Мишустина были даны поручения для совершенствования онкологической помощи, в том числе предлагалось проработать вопрос отмены ограничений на закупку ряда лекарств.
Как отмечает заместитель гендиректора НМИЦ Алексей Масчан, Мишустину удалось совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой убедить в необходимости изменений ФАС и Минпромторг. «Для нас принципиально важны присутствие иностранных производителей и возможность закупать [лекарственные препараты] у них, потому что российские препараты имеют свои недостатки по качеству, лекарственным формам и др. Но тем не менее остается вопрос конкуренции в части минимальной цены контракта. Но мы и дальше будем бороться за своих детей», — отметил Масчан.
Де-факто у медучреждений появилась возможность выбрать конкретный препарат и закупить его, объяснил РБК сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Юрий Жулев. «Врачи обратили внимание, что ухудшились результаты лечения, было недовольство аналоговыми препаратами, а «третий лишний» не учитывает особенности, которые влияют на эффективность лечения. У меня нет сомнения, что это решение даст сигнал к дискуссии и, возможно, изменению системы в целом, но какое-то время нужно посмотреть, как это будет работать», — добавил Жулев.
По словам президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой, из-за правила «третий лишний» с рынка ушли многие препараты, так как производителей не устраивали условия торгов. «Сразу же после ухода с рынка оригинальных производителей цена на аналог возрастала в разы. Безусловно, российский фармрынок должен развиваться, но на рынке должны оставаться и иностранные производители. Детская онкогематология очень чувствительная сфера, таким пациентам лечение нужно срочно из-за острых состояний, и нет времени ждать», — рассказала РБК Боровова