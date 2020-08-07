Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии

Пациентские организации и Центр им. Дмитрия Рогачева с одобрением отнеслись к снятию ограничений на закупку девяти препаратов для лечения онкогематологических заболеваний у детей. Эксперты ожидают возвращения на торги иностранцев

Медицинский исследовательский центр им. Дмитрия Рогачева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В пациентских организациях и Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева положительно оценили решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы у детей.

В настоящее время время в госзакупках действует так называемое правило «третий лишний», по которому иностранный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС. Решением Мишустина эти ограничения снимаются для закупки девяти препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), применяемых для лечения онкогематологических заболеваний у детей.

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых случаях действующее ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата может привести к ухудшению состояния пациента.

Эксперты надеются на дальнейшее реформирование правила «третий лишний» по другим заболеваниям.