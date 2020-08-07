Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
В Минске двум звукорежиссерам дали по 10 суток ареста за песню «Перемен» Общество, 17:58 Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе Общество, 17:55 Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России Экономика, 17:50 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 17:34 Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности Общество, 17:34 Биржа, ПК или флешка. Где хранить криптовалюту Крипто, 17:27 Названа дата российской премьеры новой Kia Optima Авто, 17:25 ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии Общество, 17:22 Пригожин объяснил отмены выступлений российских артистов в Белоруссии Политика, 17:19 Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии Общество, 17:14 Прокуратура начала проверку после падения ребенка с катера в Петербурге Общество, 17:09 Экс-баскетболист «Црвены Звезды» умер на тренировке Спорт, 17:09 Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Бейруте Политика, 17:05 Трактор, усы и чай с вареньем: как Александр Лукашенко стал брендом Стиль, 17:04
Общество ,  
0 

Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии

Пациентские организации и Центр им. Дмитрия Рогачева с одобрением отнеслись к снятию ограничений на закупку девяти препаратов для лечения онкогематологических заболеваний у детей. Эксперты ожидают возвращения на торги иностранцев
Медицинский исследовательский центр им. Дмитрия Рогачева
Медицинский исследовательский центр им. Дмитрия Рогачева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В пациентских организациях и Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева положительно оценили решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы у детей.

В настоящее время время в госзакупках действует так называемое правило «третий лишний», по которому иностранный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС. Решением Мишустина эти ограничения снимаются для закупки девяти препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), применяемых для лечения онкогематологических заболеваний у детей.

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых случаях действующее ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата может привести к ухудшению состояния пациента.

Мишустин разрешил госзакупки зарубежных лекарств от лейкоза и лимфомы
Общество
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Эксперты надеются на дальнейшее реформирование правила «третий лишний» по другим заболеваниям.

Как врачи добивались снятия ограничений

В феврале 160 специалистов онкологов и гематологов в коллективном письме указали на побочные эффекты и нежелательные реакции, которые возникают у детей при использовании в терапии дженериков. Врачи попросили разрешить закупать лекарства для детей по гематологическому и онкопрофилю по торговому наименованию вместо закупок по международному непатентованному наименованию (МНН).

По итогам совещания у премьера Михаила Мишустина были даны поручения для совершенствования онкологической помощи, в том числе предлагалось проработать вопрос отмены ограничений на закупку ряда лекарств.

Как отмечает заместитель гендиректора НМИЦ Алексей Масчан, Мишустину удалось совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой убедить в необходимости изменений ФАС и Минпромторг. «Для нас принципиально важны присутствие иностранных производителей и возможность закупать [лекарственные препараты] у них, потому что российские препараты имеют свои недостатки по качеству, лекарственным формам и др. Но тем не менее остается вопрос конкуренции в части минимальной цены контракта. Но мы и дальше будем бороться за своих детей», — отметил Масчан.

Де-факто у медучреждений появилась возможность выбрать конкретный препарат и закупить его, объяснил РБК сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Юрий Жулев. «Врачи обратили внимание, что ухудшились результаты лечения, было недовольство аналоговыми препаратами, а «третий лишний» не учитывает особенности, которые влияют на эффективность лечения. У меня нет сомнения, что это решение даст сигнал к дискуссии и, возможно, изменению системы в целом, но какое-то время нужно посмотреть, как это будет работать», — добавил Жулев.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

По словам президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой, из-за правила «третий лишний» с рынка ушли многие препараты, так как производителей не устраивали условия торгов. «Сразу же после ухода с рынка оригинальных производителей цена на аналог возрастала в разы. Безусловно, российский фармрынок должен развиваться, но на рынке должны оставаться и иностранные производители. Детская онкогематология очень чувствительная сфера, таким пациентам лечение нужно срочно из-за острых состояний, и нет времени ждать», — рассказала РБК Боровова

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Правительство, дети, лекарства, госзакупки
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter