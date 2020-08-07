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Мишустин разрешил госзакупки зарубежных лекарств от лейкоза и лимфомы

В правительстве решили, что в отдельных случаях замена зарубежных лекарств от лейкоза и лимфомы на аналоги из стран ЕАЭС может ухудшить состояние больного
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Государственные организации смогут закупать иностранные лекарственные препараты для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах ЕАЭС.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В нем перечислены девять препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По действующему порядку зарубежные лекарства из этого списка не участвуют в госзакупках, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС предлагают их на аукционе.

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых случаях замена препарата может ухудшить состояние больного.

«В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстро прогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии», — говорится в документе.

Постановление действует до 31 декабря 2021 года.

Правительство ввело ограничения на закупки зарубежных лекарств в ноябре 2015 года. В постановлении кабинета министров говорилось, что к торгам не допускаются препараты, если уже есть две заявки из стран Таможенного союза на поставку их аналогов.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: лекарства, госзакупки, Михаил Мишустин
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