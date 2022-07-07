В России изменили критерии температурной аномалии

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Синоптики обновили понятие «температурная аномалия» в рамках пересмотра климатических норм и изменили его формулировку с учетом изменения климата за последние 30 лет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал он.

Новые нормы начали действовать 1 июля. Под температурной аномалией понимают отклонение показателей от средних многолетних значений. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца.

Нормальной погодой считается та, которая аналогична предшествующим периодам. Вильфанд пояснил, что переход на новые климатические нормы с учетом глобального потепления позволит метеорологам реже обращаться к термину «аномально теплая погода» при составлении прогнозов.

О том, что синоптики в 2022 году перейдут на новые климатические нормы при оценке аномальности погоды, Вильфанд предупреждал в августе 2021 года. Он пояснял, что климатические нормы необходимо обновлять раз в 30 лет. Предыдущий период, за который они были рассчитаны (1961–1990), уже закончился. Такой интервал синоптики выбирают, основываясь на предписании Всемирной метеорологической организации. Ее специалисты считают, что этот срок в наибольшей степени отражает изменения климата в мире. Теперь синоптики будут учитывать при расчетах показатели за период с 1991 по 2020 год.