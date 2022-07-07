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Два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На Большом Каменном мосту в центре Москвы произошла авария с участием двух автомобилей, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает в Telegram столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 4:00 по местному времени. Водитель автомобиля Datsun двигался от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста и выехал на встречную полосу. Затем машина столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser.

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Водитель и пассажир автомобиля Datsun погибли, водителя Toyota госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции полагают, что виновник аварии — водитель Datsun — был пьян.

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Фото:АГН «Москва»

Движение в сторону центра города было частично заблокировано из-за аварии, проехать в этом направлении можно было только по встречной полосе. Как уточнили в столичном дептрансе, сейчас движение восстановлено.

Большой Каменный мост через Москву-реку находится в Тверском районе Москвы. Он соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку с улицей Большая Полянка на Болотном острове. С него открывается вид на Кремль и храм Христа Спасителя.

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Ранее, в ночь на 24 июня, в столичном районе Хамовники на Зубовском бульваре около дома № 22/39 автомобиль Mercedes врезался в стену здания и загорелся. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовал Telegram-канал «112», было видно, как машина на большой скорости пересекает перекресток, едва не задевая ехавшее перпендикулярно такси. После этого автомобиль, так и не снизив скорость, врезался в стену здания и загорелся. В результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.

У машины были скручены номера. В Госавтоинспекции установили, что авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения. Следственный комитет возбудил дело по факту гибели двух человек по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

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