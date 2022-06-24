В Москве завели дело после ДТП с двумя погибшими

Фото: АГН «Москва»

В Москве завели уголовное дело после гибели двух человек в ДТП на Зубовском бульваре в центре города, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

Дело завели по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария произошла в ночь на 24 июня на Зубовском бульваре около дома № 22/39 в столичном районе Хамовники. Автомобиль Mercedes врезался в стену здания и загорелся. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовал Telegram-канал «112», *9 видно, как машина на большой скорости пересекает перекресток, едва не задевая ехавшее перпендикулярно такси. После этого автомобиль, так и не снизив скорость, врезался в стену здания и загорелся.

У машины были скручены номера. Госавтоинспекция назвала причиной аварии грубое нарушение правил дорожного движения.

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Женщина, присутствовавшая на месте в момент аварии, рассказала «РИА Новости», что в салоне автомобиля находились как минимум два человека, которые «сгорели заживо». «112» писал о двоих молодых людях 22 и 23 лет, умерших на месте. По его информации, в результате аварии пострадали еще несколько пассажиров той же машины. Пострадавшая в ДТП рассказала каналу, что речь идет о компании молодых людей, которые возвращались с празднования дня рождения.

Всего, по данным Госавтоинспекции, в салоне было восемь человек — погибшие водитель и девушка, а также по трое мужчин и женщин. Всех шестерых пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.



После аварии оказались перекрыты две полосы движения на внутренней стороне Садового кольца. Также было затруднено движение по улице Пречистенка. Спустя три часа движение восстановили.