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Общество ,  
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В Москве завели дело после ДТП с двумя погибшими

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве завели уголовное дело после гибели двух человек в ДТП на Зубовском бульваре в центре города, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

Дело завели по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Два человека погибли в ДТП в центре Москвы
Общество

Авария произошла в ночь на 24 июня на Зубовском бульваре около дома № 22/39 в столичном районе Хамовники. Автомобиль Mercedes врезался в стену здания и загорелся. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовал Telegram-канал «112», *9 видно, как машина на большой скорости пересекает перекресток, едва не задевая ехавшее перпендикулярно такси. После этого автомобиль, так и не снизив скорость, врезался в стену здания и загорелся.

У машины были скручены номера. Госавтоинспекция назвала причиной аварии грубое нарушение правил дорожного движения.

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Женщина, присутствовавшая на месте в момент аварии, рассказала «РИА Новости», что в салоне автомобиля находились как минимум два человека, которые «сгорели заживо». «112» писал о двоих молодых людях 22 и 23 лет, умерших на месте. По его информации, в результате аварии пострадали еще несколько пассажиров той же машины. Пострадавшая в ДТП рассказала каналу, что речь идет о компании молодых людей, которые возвращались с празднования дня рождения.

Всего, по данным Госавтоинспекции, в салоне было восемь человек — погибшие водитель и девушка, а также по трое мужчин и женщин. Всех шестерых пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

После аварии оказались перекрыты две полосы движения на внутренней стороне Садового кольца. Также было затруднено движение по улице Пречистенка. Спустя три часа движение восстановили.

Теги
уголовное дело ДТП Москва СК

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