Два человека погибли после того, как автомобиль врезался в стену и загорелся в Москве

Два человека сгорели заживо, когда автомобиль врезался в стену в Москве

Черный Mercedes на большой скорости задел такси, а затем врезался в стену здания в Хамовниках и загорелся. По словам очевидцев, два человека, который были в машине, умерли

На Зубовском бульваре 22/39 в центре Москвы автомобиль врезался в стену здания и загорелся, сообщает департамент транспорта в Telegram.

Машина проехала на красный свет, врезалась в такси, а затем влетела в стену, следует из записи камер видеонаблюдения.

На автомобиле Mercedes были скручены номера, пожар уже потушен. Видео с места ДТП опубликовало «РИА Новости» в Telegram.

Очевидец аварии рассказала агентству, что как минимум двое пассажиров машины «сгорели заживо». Двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет умерли на месте, еще несколько человек пострадали, все они находились в машине, пишет Telegram-канал 112. Одна из пострадавших рассказала каналу, что компания возвращалась со дня рождения.

На месте работают экстренные службы. Движение по Пречистенке затруднено. Заняты 1 и 2 полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.

Ночью 24 июня на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой набережной столкнулись две машины и автобус, сообщал департамент транспорта. Три полосы движения были перекрыты, позже движение восстановили.