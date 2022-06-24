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Общество ,  

Два человека сгорели заживо, когда автомобиль врезался в стену в Москве

Два человека погибли после того, как автомобиль врезался в стену и загорелся в Москве
Черный Mercedes на большой скорости задел такси, а затем врезался в стену здания в Хамовниках и загорелся. По словам очевидцев, два человека, который были в машине, умерли

На Зубовском бульваре 22/39 в центре Москвы автомобиль врезался в стену здания и загорелся, сообщает департамент транспорта в Telegram.

Машина проехала на красный свет, врезалась в такси, а затем влетела в стену, следует из записи камер видеонаблюдения.

На автомобиле Mercedes были скручены номера, пожар уже потушен. Видео с места ДТП опубликовало «РИА Новости» в Telegram.

Очевидец аварии рассказала агентству, что как минимум двое пассажиров машины «сгорели заживо». Двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет умерли на месте, еще несколько человек пострадали, все они находились в машине, пишет Telegram-канал 112. Одна из пострадавших рассказала каналу, что компания возвращалась со дня рождения.

На месте работают экстренные службы. Движение по Пречистенке затруднено. Заняты 1 и 2 полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.

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Ночью 24 июня на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой набережной столкнулись две машины и автобус, сообщал департамент транспорта. Три полосы движения были перекрыты, позже движение восстановили.

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Теги
Жанна Антохина
авария ДТП Москва

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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