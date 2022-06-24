Два человека сгорели заживо, когда автомобиль врезался в стену в Москве
На Зубовском бульваре 22/39 в центре Москвы автомобиль врезался в стену здания и загорелся, сообщает департамент транспорта в Telegram.
Машина проехала на красный свет, врезалась в такси, а затем влетела в стену, следует из записи камер видеонаблюдения.
На автомобиле Mercedes были скручены номера, пожар уже потушен. Видео с места ДТП опубликовало «РИА Новости» в Telegram.
Очевидец аварии рассказала агентству, что как минимум двое пассажиров машины «сгорели заживо». Двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет умерли на месте, еще несколько человек пострадали, все они находились в машине, пишет Telegram-канал 112. Одна из пострадавших рассказала каналу, что компания возвращалась со дня рождения.
На месте работают экстренные службы. Движение по Пречистенке затруднено. Заняты 1 и 2 полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.
Ночью 24 июня на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой набережной столкнулись две машины и автобус, сообщал департамент транспорта. Три полосы движения были перекрыты, позже движение восстановили.