МЧС предупредило о дожде и граде в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщило МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета. Неблагоприятные условия ожидаются в период с 18.30 до 22.00 7 июля

В связи с этим МЧС рекомендовало жителям столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. «Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — добавило ведомство.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей. Ветер при грозе может достигать до 20 м/c.

«Температура воздуха поднимется до +30-32 градусов, а на юго-востоке Подмосковья до +35 градусов», — отметил синоптик.

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