Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 15:32 Эксперты заявили о снижении «силы» паспортов из-за COVID-19 Общество, 15:24 РБК приобрел долю в сервисе по оценке контрагентов Rescore Бизнес, 15:22 Дипломаты заподозрили «коммерческий проект» в попытке вывоза собак из КНР Общество, 15:21 У здания ФСБ задержали выступивших в поддержку Сафронова журналистов Общество, 15:18 СК заявил о подписке о невыезде для Верзилова из-за двойного гражданства Общество, 15:14 Правозащитники сообщили о недопуске адвоката к Сафронову Общество, 15:11 «Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова Общество, 15:05 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 15:03 HR-отдел против кризиса: как уладить конфликт и проявить эмпатию Pro, 15:02 Скорая удаленная помощь: что такое телемедицина и как она работает Индустрия 4.0, 15:00  Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко задержали у здания ФСБ Общество, 14:54 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 14:53 Федун решил оставить Тедеско главным тренером «Спартака» Спорт, 14:42
Общество ,  
0 

Дипломаты заподозрили «коммерческий проект» в попытке вывоза собак из КНР

Фото: lizzivanova / Instagram
Фото: lizzivanova / Instagram

Попытка вывезти из Китая животных похожа на «коммерческий проект». Об этом РБК сообщил генконсул России в Шанхае Александр Шманевский, комментируя сообщения об отказе «Аэрофлота» взять на вывозной рейс питомцев россиян.

«Попытка массового вывоза домашних животных в Россию выглядела, скорее, как некий коммерческий проект», — пояснил Шманевский.

По словам Шманевского, в аэропорте «Пудун» зарегистрироваться на вывозной рейс собирались около 40 пассажиров с более чем 70 животными. «Согласно разъяснению представителя авиаперевозчика, в соответствии с действующими правилами на борт возможно было принять только чуть больше трети предъявленных питомцев», — сказал дипломат.

Он добавил, что представители перевозчика неоднократно в аэропорту в корректной форме объясняли пассажирам правила перевозки животных. «В результате большая часть пассажиров, не получивших разрешение на перевозку животных, приняла решение вылетать без них», — резюмировал генконсул.

Шманевский отметил, что ни к ним, ни в «Аэрофлот» не поступала информация о проведении волонтерской акции по спасению собак на фестивале собачьего мяса в Гуанчжоу. Пассажиры вывозного рейса из Шанхая также не обращались к сотрудникам российского генконсульства в аэропорту по вопросам посадки животных в самолет.

В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР собак
Общество
Амур

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова и Волонтер United love Ольга Гусак сообщили, что сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать на борт пассажиров с собаками, хотя те неоднократно уточняли в авиакомпании такую возможность. «На борт сажали всех, кроме людей с животными, и после погрузки всем сообщили: «Мест нет ни для животных, ни для людей. Оставляйте животных тут, и мы найдем место для вас», — писала Иванова.

Гусак рассказала РБК, что в этом году в Китае проходил фестиваль собачьего мяса, от участия в котором волонтеры спасли много животных. «Каждый эвакуационный рейс было более 30 животных на самолете. В этот раз было больше, но и половины не посадили. Раньше брали всех, а сейчас рейс совместили с коммерческим и отказали пассажирам с животными», — сообщила Гусак.

По ее словам, пассажиры неоднократно обращались в консульство насчет провоза животных. В дипмиссии им отвечали, что регистрация на рейс с питомцами будет производиться по факту. «У меня было три собаки. Все они дворняжки, под коммерцию не попадают уж точно», — сообщила волонтер.

Пассажирка Надежда Федотова, которая в этом году закончила учебу в Китае, рассказала РБК, что задолго до рейса она позвонила в колл-центр авиакомпании, чтобы узнать условия провоза животных. «Также я читала информацию о предыдущем рейсе, о том, что в прошлый раз очень много животных взяли. Я звонила в «Аэрофлот» наверное каждый день вплоть до 4 июля. Каждый раз мне говорили, что на такие рейсы невозможно заранее зарегистрировать животных. Но уже в аэропорту представители авиакомпании требовали с нас предварительную регистрацию и без нее не пропускали в очередь», — сообщила она. По словам Федотовой, они стояли в очереди с двух часов ночи до семи утра, после чего им объявили, что животных на борт не возьмут.

«Я пыталась узнать в «Аэрофлоте» как решить эту проблему, на что мне последовал ответ обратиться в суд. Представитель авиакомпании, который был прислан в аэропорт для урегулирования чрезвычайной ситуации, составлял списки. Возможно он с ним как-то работал, но в итоге никто из этих списков на борту не оказался», — добавила она.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вывезти из Китая питомцев россиян, которых ранее отказались сажать на рейс.

Теги: Китай, животные, «Аэрофлот», новости
Материалы по теме
В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР собак
Общество
В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с пострадавшей в ходе перелета собакой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter