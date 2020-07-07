Дипломаты заподозрили «коммерческий проект» в попытке вывоза собак из КНР

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова и Волонтер United love Ольга Гусак сообщили, что сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать на борт пассажиров с собаками, хотя те неоднократно уточняли в авиакомпании такую возможность. «На борт сажали всех, кроме людей с животными, и после погрузки всем сообщили: «Мест нет ни для животных, ни для людей. Оставляйте животных тут, и мы найдем место для вас», — писала Иванова.

Гусак рассказала РБК, что в этом году в Китае проходил фестиваль собачьего мяса, от участия в котором волонтеры спасли много животных. «Каждый эвакуационный рейс было более 30 животных на самолете. В этот раз было больше, но и половины не посадили. Раньше брали всех, а сейчас рейс совместили с коммерческим и отказали пассажирам с животными», — сообщила Гусак.

По ее словам, пассажиры неоднократно обращались в консульство насчет провоза животных. В дипмиссии им отвечали, что регистрация на рейс с питомцами будет производиться по факту. «У меня было три собаки. Все они дворняжки, под коммерцию не попадают уж точно», — сообщила волонтер.

Пассажирка Надежда Федотова, которая в этом году закончила учебу в Китае, рассказала РБК, что задолго до рейса она позвонила в колл-центр авиакомпании, чтобы узнать условия провоза животных. «Также я читала информацию о предыдущем рейсе, о том, что в прошлый раз очень много животных взяли. Я звонила в «Аэрофлот» наверное каждый день вплоть до 4 июля. Каждый раз мне говорили, что на такие рейсы невозможно заранее зарегистрировать животных. Но уже в аэропорту представители авиакомпании требовали с нас предварительную регистрацию и без нее не пропускали в очередь», — сообщила она. По словам Федотовой, они стояли в очереди с двух часов ночи до семи утра, после чего им объявили, что животных на борт не возьмут.

«Я пыталась узнать в «Аэрофлоте» как решить эту проблему, на что мне последовал ответ обратиться в суд. Представитель авиакомпании, который был прислан в аэропорт для урегулирования чрезвычайной ситуации, составлял списки. Возможно он с ним как-то работал, но в итоге никто из этих списков на борту не оказался», — добавила она.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вывезти из Китая питомцев россиян, которых ранее отказались сажать на рейс.