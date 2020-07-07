Дипломаты заподозрили «коммерческий проект» в попытке вывоза собак из КНР
Попытка вывезти из Китая животных похожа на «коммерческий проект». Об этом РБК сообщил генконсул России в Шанхае Александр Шманевский, комментируя сообщения об отказе «Аэрофлота» взять на вывозной рейс питомцев россиян.
«Попытка массового вывоза домашних животных в Россию выглядела, скорее, как некий коммерческий проект», — пояснил Шманевский.
По словам Шманевского, в аэропорте «Пудун» зарегистрироваться на вывозной рейс собирались около 40 пассажиров с более чем 70 животными. «Согласно разъяснению представителя авиаперевозчика, в соответствии с действующими правилами на борт возможно было принять только чуть больше трети предъявленных питомцев», — сказал дипломат.
Он добавил, что представители перевозчика неоднократно в аэропорту в корректной форме объясняли пассажирам правила перевозки животных. «В результате большая часть пассажиров, не получивших разрешение на перевозку животных, приняла решение вылетать без них», — резюмировал генконсул.
Шманевский отметил, что ни к ним, ни в «Аэрофлот» не поступала информация о проведении волонтерской акции по спасению собак на фестивале собачьего мяса в Гуанчжоу. Пассажиры вывозного рейса из Шанхая также не обращались к сотрудникам российского генконсульства в аэропорту по вопросам посадки животных в самолет.