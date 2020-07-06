В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев

Амур (Фото: lizzivanova / Instagarm)

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что обратился к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой эвакуировать из Китая питомцев россиян, в перевозке которых компания отказала. Об этом сообщает ТАСС.

«Просим обеспечить возвращение в Россию животных, на которых их владельцами были приобретены билеты, но которым было отказано в вылете вывозным рейсом компании», — говорится в запросе депутата. Бурматов добавил, что еще один запрос он направил в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке.

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила, что авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на вывозной рейс из Китая домашних животных россиян.

По ее словам, 4 июля ее муж ожидал вылета из Шанхая вывозным рейсом. Она рассказала, что перед полетом ее супруг и она много раз звонили в авиакомпанию, уточняя возможность провоза собаки на борту, и их каждый раз уверяли, что проблем с питомцами не возникнет.

«Аэрофлот» потребовал от пассажиров приехать в аэропорт в два часа ночи, хотя вылет был запланирован на восемь утра, отметила она. Все это время россияне стояли в очередях, а питомцы были в переносках.