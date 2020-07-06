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В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев

Амур
Амур (Фото: lizzivanova / Instagarm)

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что обратился к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой эвакуировать из Китая питомцев россиян, в перевозке которых компания отказала. Об этом сообщает ТАСС.

«Просим обеспечить возвращение в Россию животных, на которых их владельцами были приобретены билеты, но которым было отказано в вылете вывозным рейсом компании», — говорится в запросе депутата. Бурматов добавил, что еще один запрос он направил в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке.

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила, что авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на вывозной рейс из Китая домашних животных россиян.

По ее словам, 4 июля ее муж ожидал вылета из Шанхая вывозным рейсом. Она рассказала, что перед полетом ее супруг и она много раз звонили в авиакомпанию, уточняя возможность провоза собаки на борту, и их каждый раз уверяли, что проблем с питомцами не возникнет.

«Аэрофлот» потребовал от пассажиров приехать в аэропорт в два часа ночи, хотя вылет был запланирован на восемь утра, отметила она. Все это время россияне стояли в очередях, а питомцы были в переносках.

«На борт сажали всех, кроме людей с животными, и после погрузки всем сообщили: «Мест нет ни для животных, ни для людей. Оставляйте животных тут, и мы найдем место для вас», — написала Иванова.

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Фото: kristina_il / Instagram

По ее словам, владельцам животных начали угрожать, что если они не оставят животных, то и сами не улетят на родину. Авиакомпания пообещала отправить животных следующим рейсом, однако позже в «Аэрофлоте» сообщили, что таких договоренностей нет, добавила она.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Теги: «Аэрофлот», рейс, россияне, Китай, животные, новости
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