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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля

Контакты заразившихся в России будут отслеживать через мобильные телефоны, врачи сообщили о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину, президент Бразилии заявил о симптомах COVID — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 296 человек (135 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Счетная палата проверит эффективность работы государственных органов в период пандемии. В частности, аудиторы намерены обратить внимание траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса.
  • Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом. За основу берутся данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем с помощью специальных алгоритмов составляется список тех, кто находился в том же месте, что и больной, а также последние две недели постоянно контактировал с ним по мобильной связи.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук. Первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, вторая — чуть больше двух недель назад. Здоровье почти 40 добровольцев, на которых испытывают вакцину в военном госпитале имени Бурденко, также остается в норме, побочные эффекты от препарата не зафиксированы, сообщили в Минобороны.
  • Российские врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане на берегу Каспийского моря, сообщило правительство республики. Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 медиков.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 11,3 млн, более 532,3 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 11,5 млн человек, из них более 537 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,93 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,6 млн), Индия вышла на третье место (697,4 тыс.), Россия — на четвертое, на пятом месте — Перу (305,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Во время встречи со своими сторонниками президент носил маску и просил не приближаться к нему. Болсонару сдал тест на коронавирус уже в третий раз — два предыдущих, в марте, оказались отрицательными.
    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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