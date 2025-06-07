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Заложнику «Норд-Оста» выплатили компенсацию спустя 22 года

Суд частично удовлетворил иск о моральной компенсации заложнику «Норд-Оста»
Департамент финансов Москвы обязали выплатить моральную компенсацию Игорю Захарову — одному из заложников театра на Дубровке. Иск удовлетворили частично, размер выплат не уточняется
Обстановка у&nbsp;театрального центра на Дубровке, 24 октября 2002 г.
Обстановка у театрального центра на Дубровке, 24 октября 2002 г. (Фото: Константин Кижель / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Игоря Захарова — одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году — к российскому Минфину с требованием о моральной компенсации, следует из данных в картотеке дел.

Выплатить компенсацию обязали департамент финансов Москвы, сумма не уточняется. Департамент финансов Москвы настаивал на отклонении предъявленных претензий.

Согласно материалам дела, Захаров уже получил компенсацию как пострадавший в результате теракта и теперь решил добиться выплат за моральный вред. Первый иск он подал в июне 2022 года, его не рассмотрели из-за неявки заявителя. Нынешний иск поступил в Тверской районный суд в сентябре 2024 года, решение вынесли 2 апреля 2025-го. Оно вступит в силу 1 июля.

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Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов захватили полный зал театра на Дубровке, в котором шел мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек. Более 100 человек освободили в результате переговоров, некоторым удалось сбежать. В ночь на 26 октября силовики начали штурм, во время которого был применен газ для усыпления боевиков. Последние не смогли привести в действие взрывные устройства. В результате спецоперации погибли 130 человек, большинство из них скончались от последствий применения газа. По делу о теракте осуждены ряд соучастников.

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Россия суд «Норд-Ост» теракт захват заложников компенсация
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