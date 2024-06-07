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Три человека погибли в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье

Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье
Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района, в результате погибли три человека, еще 19 пострадали. Региональная прокуратура начала проверку

Три человека погибли и еще 19 пострадали в ДТП с участием автомобиля вахтовиков, передает «Чита.ру» со ссылкой на минздрав Забайкальского края.

Авария произошла утром 7 июня в поселке Давенда Могочинского района.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что автомобиль перевозил работников рудника. В поселке Давенда действует рудник «Александровский», отмечает Zab News. На нем добывают золото, серебро и другие металлы.

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На место аварии выехали бригады врачей из Читы, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Немакина. Туда же направили сотрудников МВД и Госавтоинспекции.

Проверку по факту произошедшего начала региональная прокуратура.

Накануне крупное ДТП с участием двух трамваев произошло на Логовом шоссе в Кемерово. В аварии пострадали более 120 человек, один погиб.

Перед столкновением двух трамваев на повороте из одного из них выпали два человека. Пассажиры рассказали РБК, что сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса). По словам главы города Дмитрия Анисимова, большинство пострадавших получили переломы и ушибы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ДТП Забайкальский край вахтовики
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