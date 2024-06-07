В Москве разрешили купаться на семи пляжах

Москвичам разрешили купание еще в четырех местах: «Динамо», Головинские пруды, озера Белое и Мещерское. На Левобережье можно отдыхать, но не купаться. Роспотребнадзор разрешил использовать 35 пляжей без организованного купания

Москвичам разрешили купаться еще в четырех местах в дополнение к ранее одобренным «Тропарево» (ЮЗАО), Большому Городскому пруду и Черному озеру (ЗелАО). Теперь пригодными для этого признали «Динамо», Головинские пруды (САО), озера Белое (ВАО) и Мещерское (ЗАО). Пока из проверенных специалистами зон не одобрены Левобережье (САО) и Большой Садовый пруд. Роспотребнадзор считает, что вода в первой не соответствует стандартам качества, и та используется как зона отдыха без права купания.

Роспотребнадзор также принял в эксплуатацию 35 зон отдыха без организованного купания:

Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы (ЦАО);

Ангарские пруды, парк «Дружба» (САО), прибрежная зона Химкинского водохранилища;

Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Долгие (Виноградовские) пруды № 1, 2, Лазоревые пруды № 1, 2, Лианозовский пруд, пруды № 3–6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО);

Круглый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, «Терлецкая дубрава», Серебряно-Виноградный пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО);

дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Шибаевский пруд (ЮВАО);

Борисовские пруды (ЮАО);

Андреевская набережная реки Москвы (ЮЗАО);

Мазиловский пруд (ЗАО);

Декоративный (Михайловский) пруд, Дунькин пруд, Заводской пруд («Зеленый бор»), Нижнекаменский пруд (Зеленоград);

зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).

Этим летом закрыли на реконструкцию Путяевский пруд № 1 (ВАО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», Кировскую и Строгинскую поймы (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО), Пионерский пруд, Воробьевскую набережную реки Москвы (ЗАО) и пруд Быково Болото.

В прошлом году Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти водоемах в Москве: Черное и Школьное озера, Большой Городской и Путяевский пруды, пляжи «Динамо», «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», «Тропарево» и «Мещерское».