Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи в Москве

Роспотребнадзор признал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве

Роспотребнадзор разрешил купаться в Тропарево, Большом городском пруду и Черном озере в Москве. В ведомстве также анонсировали работу 35 зон пляжного отдыха. В 2023 году пригодными для купания были признаны девять водоемов столицы

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Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО) признали зонами отдыха, пригодными для купания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, купание в водоемах на Левобережье (САО), Головинских прудах (САО) и пляже «Динамо» запрещено из-за несоответствия качества воды и песка. Зоны отдыха Путяевский пруд № 1 (ВАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО), «Пионерский пруд», «Воробьевская набережная» реки Москвы (ЗАО), «Кировская пойма» (СЗАО), пруд «Быково болото» закрыты на реконструкцию.

Предстоящим летом в Москве будут функционировать 35 зон отдыха без организованного купания.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали 94 пробы воды и 179 проб песка на территориях зон отдыха, их исследование продолжается. В ведомстве в том числе оценивают инфраструктуру этих объектов: наличие контейнерных площадок, медицинских и спасательных пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, санитарное состояние объектов торговли и общественного питания, обеспечение дезинфицирующими средствами.

В 2023 году пригодными для купания были признаны девять водоемов: Путяевский пруд № 1, пляж «Динамо» (САО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное и Черное озера.