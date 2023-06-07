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Общество ,  
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Присяжные не признали поджегшего автозак виновным в покушении на убийство

Присяжные отказались признать поджегшего автозак виновным в попытке убийства росгвардейцев
Присяжные Мосгорсуда отказались признавать виновным в покушении на жизнь 12 росгвардейцев Виталия Кольцова, бросившего бутылку с зажигательной смесью в автозак в мае прошлого года. За покушение на убийство ему грозило пожизненное
Виталий Кольцов
Виталий Кольцов (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Присяжные в Мосгорсуде не стали признавать Виталия Кольцова, бросившего два «коктейля Молотова» в автозак в мае прошлого года, виновным в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии (ст. 317 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Алан Гамазов.

«Присяжные вчера вынесли вердикт, который исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности. Из обвинения осталось то, что Кольцов признавал с самого начала, а именно повреждение чужого имущества, ущерб за которое возмещен в полном объеме. Это справедливое решение, которое полностью соответствует тем действиям, которые совершил Кольцов», — сказал адвокат РБК.

По статье о покушении на убийство ему грозил пожизненный срок, по статье об умышленном поджоге автозака (ч. 2 ст. 167 УК) максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

РБК также обратился в Мосгорсуд.

Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей. Он бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии 2 мая 2022 года, писала «Новая газета Европа» (доступ к сайту ограничен решением Роскомнадзора). В результате один из них загорелся, но пожар потушили спустя полторы минуты. Его задержали в тот же день и 4 мая отправили под арест. С тех пор он находился в СИЗО.

Сам Кольцов заявил после ареста, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не пытался нанести кому-то вред. Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина пытался убить сотрудников Росгвардии, находившихся внутри автозака. Его обвиняли по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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