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Верховный суд разъяснил наказание за нападение на близких силовиков

Верховный суд: за нападение на родных силовиков накажут как за нападение на силовиков
Пленум Верховного суда определил, кого считать родственниками силовиков. Согласно УК, за нападение на представителей власти и их родственников наступает одинаковое наказание
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За нападение на родственников жены или мужа сотрудника силовых ведомств наступает ответственность по тем же уголовным статьям, что и за нападение на самих силовиков, следует из постановления пленума Верховного суда России.

На пленуме, который состоялся 1 июня в режиме видеоконференции, обсуждалось в том числе наказание по трем статьям Уголовного кодекса — 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Эти статьи вводят ответственность за нападение не только на сотрудников, но и на их близких. Их круг в статье не конкретизирован, поэтому определить круг этих лиц решил Верховный суд.

«Под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти следует понимать их близких родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений», — пояснил пленум (цитата по ТАСС).

При этом насилие может носить как физический, так и психический характер, разъяснял СК.

Также ВС разъяснил, что является насилием, не опасным и опасным для жизни и здоровья представителя власти (ч.1 ст.318 УК). Под таковым следует понимать побои или другие действия, связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы — связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и другие, не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшего.

Как насилие, опасное для жизни и здоровья (ч.2 ст.318 УК), будет квалифицироваться насилие, которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Как опасное для жизни насилие также следует рассматривать действия, которые хотя и не причинили вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавали «реальную опасность для его жизни или здоровья», говорится в постановлении пленума.

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Согласно УК, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или его близких может грозить наказание вплоть до пожизненного срока. Максимальное наказание за применение насилия, не опасного для жизни, — лишение свободы на срок до пяти лет, а если насилие представляло угрозу для жизни и здоровья представителя власти или его родственника, осужденному по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.

Согласно судебной статистике, за 2022 год за преступления, предусмотренные ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 (оскорбление представителя власти) УК в России были осуждены 14 526 человек, передает ТАСС.

Больше всего приговоров было по ст. 318 — по ней за год осуждены 8586 лиц, из них по ч. 1 (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья) — 7940 лиц, по ч. 2 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья) — 646. За оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) в прошлом году осуждены 5912 человек, по ст. 317 — 28 человек.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Верховный суд насилие
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