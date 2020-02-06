Мосгорсуд возобновил уголовное дело о похищении Авраама Руссо

Такое решение принято в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Пресненский суд Москвы заново рассмотрит дело в отношении племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова и еще двух человек

Заур Марданов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Московский городской суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых в похищении певца Авраама Руссо, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«4 февраля Московским городским судом было отменено постановление Пресненского районного суда о прекращении производства по уголовному делу в отношении [Заура] Марданова, [Эльяра] Дамирова и [Владимира] Гусакова», — сказал представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что такое решение было принято по апелляционной жалобе потерпевшего и апелляционному представлению прокурора. В Мосгорсуде уточнили, что постановление было отменено из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства. Дело отправлено на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы.

Администратор певца отказался прокомментировать РБК решение Мосгорсуда.