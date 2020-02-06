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Мосгорсуд возобновил уголовное дело о похищении Авраама Руссо

Такое решение принято в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Пресненский суд Москвы заново рассмотрит дело в отношении племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова и еще двух человек
Заур Марданов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Московский городской суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых в похищении певца Авраама Руссо, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«4 февраля Московским городским судом было отменено постановление Пресненского районного суда о прекращении производства по уголовному делу в отношении [Заура] Марданова, [Эльяра] Дамирова и [Владимира] Гусакова», — сказал представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что такое решение было принято по апелляционной жалобе потерпевшего и апелляционному представлению прокурора. В Мосгорсуде уточнили, что постановление было отменено из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства. Дело отправлено на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы.

Администратор певца отказался прокомментировать РБК решение Мосгорсуда.

Тельмана Исмаилова заподозрили в заказе на похищение певца Авраама Руссо
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Авраам Руссо в 2018 году написал заявление в правоохранительные органы, в котором утверждалось, что его похитили в 2004 году в центре Москвы. После этого было возбуждено уголовное дело. Обвинение в похищении предъявили племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, бывшему генеральному директору ресторана «Прага» Зауру Марданову, а также телохранителю Владимиру Гусакову и бизнесмену Эльяру Дамирову.

Как говорилось в материалах следствия, в конце января 2004 года Исмаилов пригласил Руссо в «Прагу», где вместе с другими мужчинами подверг певца избиению в своем кабинете. От Руссо потребовали отменить концерты и заключить контракт с Исмаиловым. После этого, как заявил артист, его отвезли на дачу в Апрелевке, где держали до тех пор, пока он не согласился выполнить требования похитителей. Защита Исмаилова эту информацию называла абсурдом. Фигуранты дела вину не признали.

31 октября прошлого года Пресненский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Марданова, Гусакова и Дамирова и освободил их от наказания. Такое решение было принято в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста.

Авторы: Любовь Порываева, Михаил Юшков
Теги: Мосгорсуд, похищение
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