Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

Изначально препарат «Левилимаб» разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, его производит компания «Биокад». Ранее Минздрав зарегистрировал противогриппозный препарат «Фавипиравир» для лечения COVID-19

Фото: Biocad / ТАСС

Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»), который будет использоваться для лечения COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в РБК.

«Левилимаб» будет применяться для лечения пациентов с тяжелым течением болезни, у которых развивается так называемый цитокиновый шторм. При нем у пациента проявляется избыточная воспалительная реакция на внедрение вируса, которая приводит к повреждению органов и тканей, в том числе легочной, сообщили в Минздраве. Такой процесс может привести к смерти пациента.

«Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», — говорится в сообщении Минздрава.

Производителем препарата является компания «Биокад». На сайте компании говорится, что в испытаниях лекарства принимали участие в том числе пациенты с болезнью средней степени тяжести с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. Это позволило не купировать, а предотвращать развитие цитокинового шторма. «Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара десятерых уже на 7–8-е сутки, один пациент был переведен в реанимацию», — сообщал главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин.

Изначально «Левилимаб» разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.