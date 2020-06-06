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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

Изначально препарат «Левилимаб» разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, его производит компания «Биокад». Ранее Минздрав зарегистрировал противогриппозный препарат «Фавипиравир» для лечения COVID-19
Фото: Biocad / ТАСС
Фото: Biocad / ТАСС

Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»), который будет использоваться для лечения COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в РБК.

«Левилимаб» будет применяться для лечения пациентов с тяжелым течением болезни, у которых развивается так называемый цитокиновый шторм. При нем у пациента проявляется избыточная воспалительная реакция на внедрение вируса, которая приводит к повреждению органов и тканей, в том числе легочной, сообщили в Минздраве. Такой процесс может привести к смерти пациента.

«Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», — говорится в сообщении Минздрава.

Производителем препарата является компания «Биокад». На сайте компании говорится, что в испытаниях лекарства принимали участие в том числе пациенты с болезнью средней степени тяжести с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. Это позволило не купировать, а предотвращать развитие цитокинового шторма. «Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара десятерых уже на 7–8-е сутки, один пациент был переведен в реанимацию», — сообщал главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин.

Изначально «Левилимаб» разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Левилимаб» стал вторым препаратом, который был зарегистрирован по ускоренной процедуре в условиях пандемии коронавируса. В конце мая Минздрав одобрил препарат «Фавипиравир» (торговое название «Авифавир») для лечения коронавируса. Изначально лекарство разрабатывалось для лечения гриппа, однако в конце апреля Минздрав разрешил провести клинические испытания для лечения COVID-19.

«Авифавир» совместно создали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компания «ХимРар». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал, что лекарство поступит в больницы 11 июня и будет предоставляться бесплатно по программе ОМС. «Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — отметил Дмитриев.

Минздрав внес «Авифавир» в свои методические рекомендации по лечению коронавируса. Препарат оказался эффективен в отношении 85% людей, принимавших его в рамках клинических исследований.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Авторы: Мария Лисицына, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, препарат, Биокад
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