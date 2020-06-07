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Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

В Туве вводят двухнедельный карантин, Китай пообещал сделать вакцину доступной для всего мира, в Бразилии перестали публиковать актуальную статистику; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 450 тыс. (8855 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5725 человек (197 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 221,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За последние сутки в Москве скончались 58 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
  • Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от коронавируса COVID-19, принял решение ввести двухнедельный карантин на территории региона.
  • В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно», заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
  • Российский препарат «Илсира» («Левилимаб») для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, поступит в больницы ориентировочно через три недели, сообщили в занимающейся разработкой лекарства биотехнологической компании Biocad.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Правительство подготовило постановление о правилах компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса: они смогут получить деньги за билеты либо воспользоваться ваучером на ту же услугу, но на другую дату.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,663 млн человек, более 392,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,897 млн человек, 399,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,9 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (672 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (286,2 тыс.), Испания — на пятом (246,6 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Китая намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и протестирована, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

  • Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Он отметил, что данные «не отражают ситуацию в стране». Бразилия находится на втором месте в мире по числу заразившихся.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости победить сразу несколько «пандемий»: в области здравоохранения, политики, экономики и «инфопандемию». По его мнению, республика пошла по правильному пути борьбы с коронавирусом, не став вводить всеобщий карантин.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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