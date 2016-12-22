Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы

Основатель ЮКОСа рассказал об инвестициях, которые дают ему возможность финансировать общественные проекты

Михаил Ходорковский (Фото: Alastair Grant / AP)

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский рассказал о своем отношении к бизнесу и о том, как он зарабатывает для финансирования своей общественной деятельности. Он принял участие в программе Hard Day's Night на телеканале «Дождь».

«После тюрьмы у меня, конечно, вкус к бизнесу пропал, честно вам говорю. Того интереса, который у меня был раньше, у меня нет», — сказал Ходорковский, добавив, что «совсем выйти из бизнеса» не может себе позволить.

«Деньги надо зарабатывать, чтобы иметь возможность их тратить. Поэтому я участвую в целом ряде инвестиционных проектов за пределами России, которые позволяют мне продолжать финансировать различного рода общественные проекты», — заявил Ходорковский. Он пояснил, что в основном это инвестиции, связанные с недвижимостью в США, Великобритании и других странах, а также ряд технологических проектов. Однако он отказался уточнять, в чем конкретно заключаются эти проекты.

Михаил Ходорковский был совладельцем и главой нефтяной компании ЮКОС с 1997 по 2004 год. Был арестован в 2003 году, его обвинили во многомиллионных хищениях и неуплате налогов, признали виновным в мошенничестве и приговорили к десяти годам и десяти месяцам заключения. Он написал прошение о помиловании, которое было подписано президентом Владимиром Путиным. Ходорковский вышел на свободу в декабре 2013 года и в тот же день вылетел в Германию.

После освобождения начал заниматься общественной деятельностью, в частности, создал движение «Открытая Россия», сайт которого был заблокирован в декабре прошлого года по требованию Роскомнадзора. После этого был запущен проект «МБХ Медиа», также заблокированный Роскомнадзором (в феврале 2018 года). Также Ходорковский финансирует Центр управления расследованиями.