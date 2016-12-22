ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,35 66,54 EUR Нал. 78,84 76,92 USD Бирж. 67,28 +0,17 EUR Бирж. 77,85 +0,76 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6491,90 +56,30 IMOEX 2291,76 +0,85% RTSI 1072,12 +0,64% Brent 72,54 +0,55% DJIA 25824,49 +0,26% Nasdaq 7860,41 +0,50%
Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы
Лента новостей
ВЦИОМ подсчитал недовольных жилищными условиями россиян 00:01, Общество Лидер республиканцев назвал сроки введения новых санкций против России 21 авг, 23:31, Политика Бывший адвокат Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием 21 авг, 23:19, Политика Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой 21 авг, 23:07, Политика Госдеп и Минфин США отчитались об эффективности антироссийских санкций 21 авг, 22:54, Экономика Судовладелец назвал причину задержания танкера «Механик Погодин» 21 авг, 22:48, Политика Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы 21 авг, 22:33, Политика МИД объяснил санкции США принципом «чем хуже, тем лучше» 21 авг, 22:31, Политика CNBC узнал об упавшей в море российской ракете с ядерным двигателем 21 авг, 22:06, Политика «Витесс» Леонида Слуцкого арендовал футболиста «Реала» 21 авг, 21:56, Спорт В Дагестане шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин 21 авг, 21:51, Общество Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб» 21 авг, 21:48, Общество «Эксмо» купит «Издательский дом Мещерякова» 21 авг, 21:46, Технологии и медиа В Киеве назвали число задержанных Россией в Азовском море судов 21 авг, 21:42, Политика Автор досье на Трампа выиграл дело против Фридмана, Авена и Хана 21 авг, 21:40, Общество Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 21 авг, 21:34, Партнерский материал Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии 21 авг, 21:29, Общество «Уралкалий» проиграл конкурс на покупку команды «Формулы-1» Force India 21 авг, 21:26, Бизнес Представитель Якунина объяснил получение им рабочей визы в Германию 21 авг, 21:11, Общество «Мы стоим буквально на краю»: как в Думе обсуждали пенсионную реформу 21 авг, 21:07, Экономика Топилин оценил затраты на разморозку пенсионных накоплений в ₽500 млрд 21 авг, 20:59, Общество В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР 21 авг, 20:58, Политика Глава Microsoft рассказал об угрозе Fancy Bear для всех политиков США 21 авг, 20:52, Политика МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft 21 авг, 20:52, Политика В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали 11 человек 21 авг, 20:41, Общество На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички 21 авг, 20:20, Политика Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию 21 авг, 20:13, Политика Шойгу раскритиковал поставщиков Минобороны за медленную работу 21 авг, 20:13, Общество
Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы
Политика, 21 авг, 22:33
0
Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы
Основатель ЮКОСа рассказал об инвестициях, которые дают ему возможность финансировать общественные проекты
Михаил Ходорковский (Фото: Alastair Grant / AP)

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский рассказал о своем отношении к бизнесу и о том, как он зарабатывает для финансирования своей общественной деятельности. Он принял участие в программе Hard Day's Night на телеканале «Дождь».

«После тюрьмы у меня, конечно, вкус к бизнесу пропал, честно вам говорю. Того интереса, который у меня был раньше, у меня нет», — сказал Ходорковский, добавив, что «совсем выйти из бизнеса» не может себе позволить.

«Деньги надо зарабатывать, чтобы иметь возможность их тратить. Поэтому я участвую в целом ряде инвестиционных проектов за пределами России, которые позволяют мне продолжать финансировать различного рода общественные проекты», — заявил Ходорковский. Он пояснил, что в основном это инвестиции, связанные с недвижимостью в США, Великобритании и других странах, а также ряд технологических проектов. Однако он отказался уточнять, в чем конкретно заключаются эти проекты.

Михаил Ходорковский был совладельцем и главой нефтяной компании ЮКОС с 1997 по 2004 год. Был арестован в 2003 году, его обвинили во многомиллионных хищениях и неуплате налогов, признали виновным в мошенничестве и приговорили к десяти годам и десяти месяцам заключения. Он написал прошение о помиловании, которое было подписано президентом Владимиром Путиным. Ходорковский вышел на свободу в декабре 2013 года и в тот же день вылетел в Германию.

После освобождения начал заниматься общественной деятельностью, в частности, создал движение «Открытая Россия», сайт которого был заблокирован в декабре прошлого года по требованию Роскомнадзора. После этого был запущен проект «МБХ Медиа», также заблокированный Роскомнадзором (в феврале 2018 года). Также Ходорковский финансирует Центр управления расследованиями.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Михаил Ходорковский , «Открытая Россия»
Главное
ВЦИОМ подсчитал недовольных жилищными условиями россиян Общество
Материалы по теме
Ходорковский объяснил нежелание финансировать кандидатов в президенты Политика
Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter