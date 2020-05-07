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Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

Авария произошла во время планового полета. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии
Вертолет Ми-35
Вертолет Ми-35 (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В Крыму в результате жесткой посадки военного вертолета пострадали три человека, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса» в силовых структурах.

По данным источника ТАСС, вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка во время плановых полетов. Собеседник «Интерфакса» уточняет, что посадка произошла в районе Джанкоя.

В результате происшествия пострадали три человека, все они в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили источники агентств.

По данным Южного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, передает «Интерфакс».

Средства ГУ МЧС по Республике Крым не привлекались, сообщили РБК в управлении. В пресс-службе Южного военного округа посоветовали обратиться за комментарием в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. РБК направил ему запрос.

Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале
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В Краснодарском крае в конце марта во время планового полета разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, сообщили в Минобороны. Находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков погиб. По данным ведомства, он успел катапультироваться, но ему не хватило высоты, передавал телеканал «Звезда». Тогда полет также выполнялся без боекомплекта.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: вертолет, Крым, пострадавшие, новости РБК
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