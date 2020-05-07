Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

Авария произошла во время планового полета. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии

Вертолет Ми-35 (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В Крыму в результате жесткой посадки военного вертолета пострадали три человека, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса» в силовых структурах.

По данным источника ТАСС, вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка во время плановых полетов. Собеседник «Интерфакса» уточняет, что посадка произошла в районе Джанкоя.

В результате происшествия пострадали три человека, все они в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили источники агентств.

По данным Южного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, передает «Интерфакс».

Средства ГУ МЧС по Республике Крым не привлекались, сообщили РБК в управлении. В пресс-службе Южного военного округа посоветовали обратиться за комментарием в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. РБК направил ему запрос.