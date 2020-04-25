Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

Видео: air_public / VK

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена жесткая посадка вертолета Ми-26 на Ямале, его опубликовали в сообществе AirPublic во «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как во время приземления вертолет касается земли хвостовой частью, она отваливается и Ми-26 заваливается на бок, а вокруг разлетаются обломки лопастей.

Вертолет сел около месторождения «Русское», на борту находились пять пассажиров и три члена экипажа. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ РБК заявили, что в результате пострадали от двух до шести человек, следственная группа выехала на место происшествия.

На сайте Уральского управления на транспорте СК сообщается, что пострадавший вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа». Он выполнял рейс по маршруту Новый Уренгой — месторождение «Ванкор». По предварительным данным, при заходе на вынужденную посадку произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки 20 м. На место происшествия вылетел борт санитарной авиации. Число пострадавших уточняется.