Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции

Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

Кабанов сообщил, что на прошлых выходных пошел на прогулку в лесу. По его словам, это был необдуманный поступок. «Поэтому посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку», — сказал он.

Вице-премьер Крыма добавил, что он сам обратился в Министерство экологии республики для составления на него административного протокола и уплаты штрафа.

Ранее Кабанов в социальных сетях рассказал, что во время режима самоизоляции прогулялся по горному лесу и искупался в море. Он также призвал жителей региона последовать его примеру. Позже он удалил эту публикацию.