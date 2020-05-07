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Пандемия коронавируса ,  
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Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции

Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

Кабанов сообщил, что на прошлых выходных пошел на прогулку в лесу. По его словам, это был необдуманный поступок. «Поэтому посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку», — сказал он.

Вице-премьер Крыма добавил, что он сам обратился в Министерство экологии республики для составления на него административного протокола и уплаты штрафа.

Ранее Кабанов в социальных сетях рассказал, что во время режима самоизоляции прогулялся по горному лесу и искупался в море. Он также призвал жителей региона последовать его примеру. Позже он удалил эту публикацию.

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
Общество
Екатерина Жигалова

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич рекомендовал главе Крыма Сергею Аксенову уволить Кабанова за нарушение ограничительных мер. «Глава региона вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный плевать хотел на эти указания, да еще и провоцирует людей, предлагая им присоединяться», — сказал он в комментарии экспертно-аналитическому центру «Юг».

Ранее помощница главы закрытого города Александровска в Мурманской области Екатерина Жигалова опубликовала в соцсетях снимки с «морской рыбалки». В ответ на критику пользователей глава Александровска заявил, что чиновница по распоряжению руководства занималась проверкой документов у экипажа маломерных судов.

Теги: Крым, самоизоляция, коронавирус
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