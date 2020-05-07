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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая

Число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек, в России — 165,9 тыс., заразился депутат Госдумы, в Польше отменили президентские выборы. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 6 мая превысило 165,9 тыс., за сутки оно выросло на 10 559. Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тыс. — 10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1537 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве после заражения коронавирусом скончались 39 человек, сообщил столичный штаб. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв превысило 900 человек.

  • Коронавирус выявили у депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой. Она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

  • На совещании по поддержке экономики накануне президент Владимир Путин заявил, что отменять ограничительные меры по коронавирусу нужно аккуратно и постепенно, решения об этом должны принимать губернаторы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отмена карантина будет происходить в три этапа. Мэр Москвы Сергей Собянии разрешил работу в столице промышленных и строительных предприятий. Все остальные меры самоизоляции в столице с 12 мая останутся в силе, поводов для ослабления режима в Москве нет, заявил мэр. При снятии ограничений кафе и бары будут открыты в последнюю очередь, сообщил он.

  • Из-за одного полного нерабочего месяца и карантинных мер Россия может потерять 1,5- 2% ВВП в годовом выражении (в квартальном — от 4,5% до 6%), сообщили в ЦБ. По мнению регулятора, постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и последствия остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, усилят этот эффект.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф. Режим он нарушил в выходные, сходив на прогулку в лес. Об этом стало известно из его публикации в соцсетях.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 6 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,588 млн человек, 247,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,755 млн человек, более 263 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,228 млн человек. Испания находится на втором месте (220,3 тыс.), Италия — на третьем (214,4 тыс.), Великобритания — на четвертом (202,3 тыс.), Франция — на пятом (174,2 тыс.). Россия находится на седьмом месте, вслед за Германией.

  • В Великобритании число жертв коронавируса превысило 30 тыс. человек, за сутки умерли 649 пациентов. Число летальных случаев в стране начало расти в преддверии анонсированного начала отмены некоторых ограничений.
  • Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, государства Евросоюза ввели настолько жесткие меры, что их экономики в буквальном смысле впали в спячку, сообщается в отчете Еврокомиссии. Нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии, решили в ЕК.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения пошутил, что во время пандемии не следует целоваться с посторонними женщинами. По последним данным Минздрава Белоруссии, в стране нашли 18 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них умерли 107 пациентов.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Польше из-за эпидемии отменили проведение президентских выборов 10 мая. Новые выборы решено провести в заочной форме — по почте.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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