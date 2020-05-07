Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая

Число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек, в России — 165,9 тыс., заразился депутат Госдумы, в Польше отменили президентские выборы. Главные новости — в обзоре РБК

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 6 мая превысило 165,9 тыс., за сутки оно выросло на 10 559. Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тыс. — 10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1537 человек.

В Москве после заражения коронавирусом скончались 39 человек, сообщил столичный штаб. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв превысило 900 человек.

Коронавирус выявили у депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой. Она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

На совещании по поддержке экономики накануне президент Владимир Путин заявил, что отменять ограничительные меры по коронавирусу нужно аккуратно и постепенно, решения об этом должны принимать губернаторы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отмена карантина будет происходить в три этапа. Мэр Москвы Сергей Собянии разрешил работу в столице промышленных и строительных предприятий. Все остальные меры самоизоляции в столице с 12 мая останутся в силе, поводов для ослабления режима в Москве нет, заявил мэр. При снятии ограничений кафе и бары будут открыты в последнюю очередь, сообщил он.