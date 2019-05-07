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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн»
Премьера новых эпизодов состоится после трехлетнего перерыва. Кроме того, Disney решила сдвинуть премьеру второго «Аватара»
Фото: кадр из фильма «Звездные Войны: Восхождение Скайуокера»

Новые эпизоды «Звездных войн» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах, сообщила Walt Disney Company, которой принадлежат права на франшизу, передает Reuters.

В середине декабря 2019 года в российский прокат выйдет девятый эпизод киносаги — «Восхождение Скайуокера», эта лента завершит трилогию сиквелов к предыдущим шести частям картины. Режиссером девятого эпизода стал Джей Джей Абрамс, он же снял седьмой эпизод и был исполнительным продюсером восьмого.

Таким образом, перед следующей трилогией будет сделан трехлетний перерыв. Ранее главный исполнительный директор Disney Боб Айгер заявлял, что компания хотела прерваться после завершения текущей саги, напоминает Bloomberg. «Мы сделаем паузу на некоторое время и перезагрузимся, — сказал он. — Сага о Скайуокере заканчивается девятым эпизодом. Будут и другие фильмы «Звездных войн», но после небольшого перерыва».

Disney, которая во время покупки развлекательных активов 21st Century Fox приобрела франшизу «Аватар», также сдвинула выход продолжения с 2020 года на декабрь 2021-го. Первый «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году, стал самым кассовым в истории.

Сделка по приобретению части активов 21st Century Fox была закрыта в марте 2019 года, сумма покупки превысила $70 млрд. Disney помимо прав на «Аватара» также получила права на мультсериал «Симпсоны». Также сделка привела к воссоединению франшиз Marvel («Люди Икс» и «Мстители»), так как права на некоторые из персонажей этих саг были у Fox в момент покупки Marvel компанией Disney в 2009 году.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Disney, Star Wars, «Звездные войны»
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