Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.

В трейлере показали бегущую по пустыне со световым мечом главную героиню предыдущих сиквелов Рей, которая вступает в схватку с неизвестным противников на космическом истребителе. В конце ролика показаны обломки «Звезды Смерти» и звучит фраза Люка Скайуокера: «Никто не уходит бесследно».

Лента получит название «Восхождение Скайуокера» и завершит трилогию сиквелов к предыдущим шести частям картины. Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод саги и был исполнительным продюсером восьмой части. Российская премьера девятого эпизода запланирована на 19 декабря 2019 года.