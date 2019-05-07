Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах

По словам генпрокурора, нарушения выявлены как при реализации реформы в некоторых регионах, так и в определении операторов, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией мусора

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Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы. О них он рассказал в Екатеринбурге на совещании о практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает ТАСС.

В Башкирии, Нижегородской и Томской областях не были утверждены программы по обращению с отходами, а в Якутии и Ульяновской области эти программы были недофинансированы, сообщил генпрокурор. Кроме того, в Хакасии, Амурской, Иркутской и Омской областях нет необходимого количества мусоросжигательных заводов, полигонов, а также сортировочных комплексов, заметил генпрокурор.

Чайка добавил, что ошибки обнаружили в территориальных схемах обращения с отходами в половине субъектов Дальневосточного, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Нарушения при определении операторов по вывозу мусора допустили в Ульяновской, Самарской и Челябинской областях. «Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок», — сказал Чайка.