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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах
По словам генпрокурора, нарушения выявлены как при реализации реформы в некоторых регионах, так и в определении операторов, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией мусора
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы. О них он рассказал в Екатеринбурге на совещании о практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает ТАСС.

В Башкирии, Нижегородской и Томской областях не были утверждены программы по обращению с отходами, а в Якутии и Ульяновской области эти программы были недофинансированы, сообщил генпрокурор. Кроме того, в Хакасии, Амурской, Иркутской и Омской областях нет необходимого количества мусоросжигательных заводов, полигонов, а также сортировочных комплексов, заметил генпрокурор.

Чайка добавил, что ошибки обнаружили в территориальных схемах обращения с отходами в половине субъектов Дальневосточного, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

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Нарушения при определении операторов по вывозу мусора допустили в Ульяновской, Самарской и Челябинской областях. «Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок», — сказал Чайка.

Генпрокурор добавил, что региональные подразделения Роспотребнадзора не всегда жестко реагируют на нарушения, а местные управления ведомства не принимают мер, необходимых для предотвращения ущерба природе.

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На сайте Генпрокуратуры сообщается, что с 2018 года в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральном округах выявили 37 тыс. нарушений законодательства об обращении с ТКО, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли свыше 10 тыс. лиц, возбуждено 47 уголовных дел.

Мусорная реформа началась в России с 2019 года. Так, вывоз отходов стал отдельной коммунальной услугой, а регионы должны были конкурсным путем выбрать оператора утилизации отходов.

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На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов

Автор: Константин Нагаев
Теги: Юрий Чайка, мусор
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