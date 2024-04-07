Власти заявили об увеличении поставок питьевой воды в магазины Оренбуржья

После прорыва дамбы в Орске 5 апреля жители начали раскупать питьевую воду; местные издания со ссылкой на очевидцев сообщали, что ее стало сложно найти в магазинах. В Минпромторге сообщили, что поставки воды увеличены в разы

Фото: orenprok_56 / Telegram

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области были увеличены в несколько раз, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

«Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области», — говорится в сообщении.

После прорыва дамбы в Орске 5 апреля жители региона начали раскупать питьевую воду; издания «Урал56.Ру» и Orsk.ru сообщали со ссылкой на покупателей, что ее сложно найти в магазинах. RT передавал, что в отдельных магазинах стоимость пятилитровой бутылки выросла до 300 руб. Опрошенные «Осторожно, новости» жители говорили, что из-за отсутствия воды с полок уже начали исчезать соки и молоко.

В пресс-службе администрации города накануне заявили РБК, что бутилированную воду быстро разбирают, но товар подвозят в торговые точки. Власти заявили также, что качество питьевой воды из централизованных источников отвечает гигиеническим нормам. Во время паводка региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало для профилактики кипятить и фильтровать воду либо пить бутилированную.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. В МЧС оценили ситуацию с паводком как сложную, в городе эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей.

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В региональной прокуратуре отметили, что в эксплуатацию дамбу ввели в 2010 году, с тех пор при ее содержании были выявлены нарушения. В марте 2024 года прокуроры предупредили местные власти «о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность).