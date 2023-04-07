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Общество ,  
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Более 70% россиян поддержали бесплатные переводы самому себе без лимитов

71% россиян поддержали бесплатные переводы самому себе без лимитов
Почти половина россиян сталкивалась с необходимостью платить комиссию при переводе денег на свой же счет в другом банке

Большинство россиян (71%) считают, что переводы между своими собственными счетами в разных банках должны быть бесплатными — вне зависимости от суммы перевода, следует из исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

29% считают приемлемым лимит бесплатных комиссий за переводы между собственными счетами в разных банках на сумму до 1,4 млн руб.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2023 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет из всех федеральных округов России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования, федеральным округам и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%

Как следует из исследования, практически половина россиян (49%), среди тех, кто имеет опыт перевода средств между своими счетами в разных банках, сталкивались с комиссией за переводы между своими счетами в разных банках. Каждый десятый практикующий переводы из банка в банк (11%) сталкивается с комиссиями регулярно, а чуть больше трети (38%) редко.

Опыт перевода денег между своими картами или счетами есть у 91% россиян. Для большинства опрошенных (80%) переводы средств самому себе являются рядовой практикой. Каждый десятый (11%) житель России делает это ежедневно, почти каждый третий (30%) — несколько раз неделю, а 39% — несколько раз в месяц.

70% россиян осуществляют переводы между своими счетами в разных банках: 44% опрошенных — между двумя банками,17% — между тремя, 5% — между четырьмя, 2% — между пятью банками и более.

Россияне, практикующие перевод денег с зарплатной карты на карту в другом банке, чаще всего объясняют это тем, что зарплатный банк не является для них основным (47%) и им удобнее пользоваться картой другого банка. 40% делают это из-за повышенного кэшбека, 38% переводя деньги на карту, к которой привязаны платежи за онлайн-сервисы и подписки.

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Опрос в феврале 2022 года показал, что более 60% россиян сталкиваются с «зарплатным рабством» — то есть, они не выбирали банк, на который им переводится зарплата. Действующим зарплатным банком удовлетворены 55% респондентов, низкие оценки своей кредитной организации поставили 17% участников опроса. Почти 46% опрошенных сообщили, что сменить банк им запрещает руководство.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Денежные переводы Банковские карты зарплатное рабство
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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