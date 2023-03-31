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Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников военной операции

Сбербанк с 31 марта убрал комиссию за рублевые переводы для участников военной операции
Сбербанк SBER ₽213,03 -1,77% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для участников военной операции на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у РБК).

«Для клиентов, получающих зачисления на карту «Сбера», на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях: по телефону, карте и счету», — говорится в сообщении.

Функция доступна для переводов не только клиентам Сбербанка, но и других банков. Перевести деньги без комиссии можно и через систему быстрых платежей (СБП). «В мобильном приложении банка в разделе «Профиль — У вас подключено» [автоматически] появится опция «Переводы без комиссии», — объяснили в «Сбере».

До этого банк отменил для военнослужащих комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам «Мир» Сбербанка. Кроме того, военные получили право вернуть комиссию за годовое обслуживание карты и проводить банковские операции через СМС-сообщения с кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом. Оформить карты «Сбера» можно на территории призывных пунктов, отметили в кредитной организации.

В октябре прошлого года «Сбер» начал оформлять заявки на предоставление кредитных каникул для военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин: он поручил банкам предоставить отсрочку платежей по кредитам для мобилизованных и участников военной операции.

Теги
Сбербанк Военная операция на Украине военнослужащие Денежные переводы
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