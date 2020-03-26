Нетаньяху допустил полное закрытие Израиля

Власти страны признали, что принятых мер недостаточно для предотвращения распространения болезни. Число пациентов превысило 2300 человек

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Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху допустил полное закрытие страны в том случае, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится в ближайшее время, сообщает Jerusalem Post. Премьер заявил, что другого выхода в условиях, когда число заболевших достигло 2369, нет.

«Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всем мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня», - заявил Нетаньяху. По его словам, существует угроза, что спустя две недели в Израиле появятся тысячи новых заболевших, многим из которых будет угрожать смерть.

По словам Нетаньяху, жесткий карантин, к которому готовятся власти, будет предусматривать полный запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами. Отходить от дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров.

Среди других мер значительное сокращение работы общественного транспорта, ограничение числа участников религиозных церемоний. В автомобилях в соответствии с этими правилами может находиться не более двух человек.

Также в стране установлено наказание за нарушение правил карантина. Речь идет о штрафе в 500-5000 шекелей (₽10000 – 100000) или тюремном сроке.