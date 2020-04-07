МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

Подпольное производство поддельных денежных купюр высокого качества обнаружили в Нижегородской области. Злоумышленники сумели изготовить и сбыть фальшивые банкноты на 1 млрд руб.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотрудники МВД раскрыли сеть фальшивомонетчиков, которые организовали подпольное производство купюр высокого качества на сумму около 1 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ». По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.

Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, там же было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оказалось, что всего в схеме производства и реализации участвовало несколько десятков человек, которые лично не знали друг друга. Установить личности организаторов производства и сбыта удалось только в 2020 году.

Организовали производство купюр трое жителей Нижегородской области: Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.