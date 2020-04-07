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МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

Подпольное производство поддельных денежных купюр высокого качества обнаружили в Нижегородской области. Злоумышленники сумели изготовить и сбыть фальшивые банкноты на 1 млрд руб.
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотрудники МВД раскрыли сеть фальшивомонетчиков, которые организовали подпольное производство купюр высокого качества на сумму около 1 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ». По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.

Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, там же было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оказалось, что всего в схеме производства и реализации участвовало несколько десятков человек, которые лично не знали друг друга. Установить личности организаторов производства и сбыта удалось только в 2020 году.

Организовали производство купюр трое жителей Нижегородской области: Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
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Кроме изготовителей задержаны 25-летняя москвичка Юлия Исаева и житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов, который создавал интернет-магазины на площадке Hydra. Через них партии фальшивок от 500 тыс. руб. продавались за 10–15% от номинала, а небольшие партии, до 150 тыс. руб., — за 30% от номинала.

В апреле 2019 года Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры. Всего за первый квартал года регулятор выявил более 8,9 тыс. поддельных банкнот. Из них наиболее популярными оказались пятитысячные (6220 подделок) и однотысячные (1835). Кроме того, было изъято 680 фальшивых двухтысячных банкнот.

В июле 2019 года в Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр на общую сумму 35 тыс. руб. Он рассказал, что приобрел поддельные купюры через интернет, расплатившись виртуальными деньгами.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина
Теги: мошенники, Центробанк, фальшивая купюра
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