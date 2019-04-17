ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

С начала 2019-го Банк России выявил больше фальшивых купюр номиналом 2 тыс. руб., чем за весь прошлый год. При этом самой популярной купюрой для подделок остается 5-тысячная

Фото: Алексей Светлов / Интерпресс / ТАСС

Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Всего за этот период ЦБ выявил 8911 поддельных банкнот. Наиболее популярны пятитысячные (6220 подделок) и однотысячные купюры (1835). При этом за первый квартал текущего года обнаружили 680 фальшивых 2-тысячных банкнот. Для сравнения, за весь 2018-й их было 384. В ЦБ подчеркнули, что подделки 2-тысячных банкнот отличает низкое качество.

За три месяца ЦБ обнаружил 523 поддельные банкноты иностранных государств. Чаще других фальшивками оказывались доллары (449 шт.), на втором месте — евро (64), следом идут китайские юани (12), а также есть и один фунт стерлингов.