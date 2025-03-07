«Коммерсантъ» узнал, что актер Калюжный пойдет в армию весной

26-летний актер после трехчасового допроса у следователя пришел в военкомат, где его оштрафовали на 30 тыс. руб. и вручили новую повестку. 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте, тогда уголовное дело прекратят

Глеб Калюжный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Глеб Калюжный, известный по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Красный шелк», обязался отправиться в армию весной, сообщает «Коммерсантъ».

5 марта против 26-летнего актера возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК). На следующий день он вместе с адвокатом и директором пришел к следователю, который допрашивал Калюжного около трех с половиной часов. По данным издания, мужчина частично признал вину, дело закрывать не стали, а расследование продлили до мая.

После допроса Калюжный отправился в военкомат, где его оштрафовали на 30 тыс. руб. за неявку по повестке и вручили новую. 20 марта актер должен прибыть в единый пункт призыва, а 16 апреля — на сборный пункт. Тогда дело могут прекратить, пишет газета.

Актер, его директор и адвокат отказались от комментариев.

После окончания девятого класса Калюжный поступил в Московский политехнический колледж, но не завершил учебу. Актер начал карьеру в кино с главной роли в фильме «14+», а позже снимался в таких проектах, как «За полчаса до весны» и «Черная весна». Также он участвовал в рекламных кампаниях и писал рэп.