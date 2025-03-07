 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал, что актер Калюжный пойдет в армию весной

26-летний актер после трехчасового допроса у следователя пришел в военкомат, где его оштрафовали на 30 тыс. руб. и вручили новую повестку. 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте, тогда уголовное дело прекратят
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Глеб Калюжный, известный по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Красный шелк», обязался отправиться в армию весной, сообщает «Коммерсантъ».

5 марта против 26-летнего актера возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК). На следующий день он вместе с адвокатом и директором пришел к следователю, который допрашивал Калюжного около трех с половиной часов. По данным издания, мужчина частично признал вину, дело закрывать не стали, а расследование продлили до мая.

После допроса Калюжный отправился в военкомат, где его оштрафовали на 30 тыс. руб. за неявку по повестке и вручили новую. 20 марта актер должен прибыть в единый пункт призыва, а 16 апреля — на сборный пункт. Тогда дело могут прекратить, пишет газета.

«РИА Новости» сообщило о деле против звезды «Вампиров средней полосы»
Политика
Глеб&nbsp;Калюжный

Актер, его директор и адвокат отказались от комментариев.

После окончания девятого класса Калюжный поступил в Московский политехнический колледж, но не завершил учебу. Актер начал карьеру в кино с главной роли в фильме «14+», а позже снимался в таких проектах, как «За полчаса до весны» и «Черная весна». Также он участвовал в рекламных кампаниях и писал рэп.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Глеб Калюжный военкомат повестка следователь допрос Армия служба в армии
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало, что актер Калюжный сам пришел к следователю
Общество
На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянина
Политика
В Думе предложили штрафы до ₽20 тыс. за несообщение военкомату о переезде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения ТрампаПолитика, 02:40
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%Финансы, 02:14
Италия предложила распространить на Украину статью об обороне НАТОПолитика, 02:11
Трамп усомнился в готовности стран НАТО защитить СШАПолитика, 01:47
«Коммерсантъ» узнал, что актер Калюжный пойдет в армию веснойОбщество, 01:39
Игравший в России узбекский форвард принес «Роме» победу в матче ЛЕСпорт, 01:35
Трамп заявил о неизбежном заключении мира Россией и УкраинойПолитика, 01:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военные эксперты предложили «небесный щит» для защиты УкраиныПолитика, 01:01
Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской областиОбщество, 00:50
Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки дроновПолитика, 00:34
UFC пришел в бокс. Как арабские шейхи спасли боксСпорт, 00:33
Папа римский записал верующим аудиообращение из больницыОбщество, 00:26
Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперовПолитика, 00:11
Неравенство в России вернулось почти к «досанкционному» уровнюЭкономика, 00:00